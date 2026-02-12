La dirección de 3Cat sigue recibiendo críticas del Comité de Empresa de TV3, que en esta ocasión ha cargado contra los procesos de libre designación que se estarían produciendo. En un comunicado que eleva aún más el tono, denuncia que ha habido «mala praxis«, «arbitrariedad» y «opacidad» en los cambios en la dirección del canal infantil SX3. De esta manera, se suman a las críticas de los sindicatos por la elección de la responsable del departamento porque consideran que ha habido un «nombramiento a dedo» sin ningún proceso transparente ni justificación real.

La destitución de la directora ha generado mucho malestar interno, sobre el que se pronuncian en esta carta: «Detengamos la arbitrariedad. 3Cat, oficina de recolocación. Una vez más, la Dirección impone nombramientos a dedo, sin ningún proceso transparente ni justificación real, y coloca perfiles elegidos por conveniencia personal y no por mérito o capacidad». «Este modo de actuar rompe la confianza de la plantilla, menosprecia el valor profesional de los equipos y pervierte el espíritu de servicio público que debería guiar a esta empresa», añaden.

Denuncian que, hace tres años, colocaron a una responsable «sin perfil ni experiencia en medios audiovisuales» y «con una gestión de personas alarmantemente deficiente». No contentos con este dardo hacia ella, también han denunciado las prácticas que se estarían cometiendo en TV3: «A todo esto se suma una nueva forma de opacidad, la contratación repetida de las mismas empresas externas de selección que actúan como pantallas para legitimar decisiones que ya están tomadas«.

Una acusación fuerte que continúan: «Esta política de contrataciones y nombramientos evidencia que la Dirección está convirtiendo esta empresa en una auténtica agencia de colocación de sus afines, premiando lealtades personales y castigando la profesionalidad y la crítica. Es una deriva inaceptable que pone en riesgo la credibilidad de la institución y la motivación de la plantilla».

3Cat se defiende y el Comité amplía la lista de exigencias

Desde 3Cat se han defendido y les han acusado de «mentir«. En declaraciones a ElMóndelatele han asegurado que todas las plazas directivas se convocan por concurso interno y no por libre designación como antes. Y, ante esto, el Comité de Empresa ha reaccionado con la publicación de otro comunicado. Ahora, exigen que haya respeto a la plantilla y transparencia en la gestión: «Debemos manifestar nuestra sorpresa y nuestro desacuerdo con el contenido de su comunicado, especialmente con la afirmación de que las actuaciones recientes de la Dirección se ajustan al convenio colectivo«.

El Comité de Empresa, en el ejercicio legítimo de la defensa de representación de los trabajadores, ha denunciado un incumplimiento concreto y objetivo: «Las contrataciones y los procesos relacionados con el nivel H no respetan lo que establece el convenio colectivo. No puede ser que prácticamente una cuarta parte de la plantilla sea elegida únicamente a criterio de la Dirección. Es alarmante que en el 2025 tengamos 445 posiciones de estas categorías«.

Por otro lado, han remarcado que no es el único «incumplimiento» que creen que ha hecho la Dirección: «Nos hemos visto obligados a recurrir a organismos de control de la Generalitat para obtener información a la cual tenemos derecho por ley en todas las comisiones: por el diagnóstico del plan de igualdad, para el funcionamiento de la Comisión de Formación, los informes por los cuales deniegan revalorizaciones de puestos de trabajo, información sobre las empresas de selección contratadas, etc». «Esta situación dificulta la negociación colectiva y menosprecia al Comité de Empresa«, lamentan.

Y, de hecho, han exigido que se produzcan unos cambios para llegar a la «normalización» de las relaciones. Que «se detengan» todos los concursos de libre designación que no cumplan lo que establece el convenio, que se haga llegar al comité «toda la información pendiente» relativa a las comisiones e informes y que se convoque «una reunión urgente» con la Dirección y la Comisión de Valoración «para revisar esta situación» y «reparar los incumplimientos«.