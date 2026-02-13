TV3 sabe que emitir fútbol es una apuesta segura y lo ha vuelto a demostrar este jueves con la emisión del partido de Copa del Rey que enfrentaba al Barça y al Atlético de Madrid. Las ventiscas han detenido todo el país, pero al parecer no las ganas de ver el match. Así lo reflejan las cifras de audiencia, otra vez espectaculares para la cadena pública. En esta ocasión, han alcanzado un espectacular 33,6% de share con una media de 789.000 telespectadores. Una locura pese a la derrota culé, vaya.

También han seguido mucho el programa del postpartido, que hace un buen 17,8% de cuota de pantalla. El Fanzone ha comenzado más tarde y ha bajado un poco, por ello, ya que se queda con el 7,5%. En un jueves sin Polònia, también sale perjudicado el TN Vespre en el horario de las 20 horas. En esta franja no hace los números brutales de entre semana, pero de todos modos pueden estar contentos porque el 19% de los telespectadores han querido informarse de los efectos del temporal en TV3.

¿Y las otras cadenas, qué audiencia han hecho mientras tanto?

Mientras TV3 emitía y triunfaba con el fútbol, las otras cadenas se tenían que conformar con audiencias mucho más bajas. TVE también tenía los derechos del partido y, en su caso, hicieron un 14,9% bueno pero que no llega ni a la suela de los zapatos de los resultados de TV3. Los catalanes quieren ver al Barça a través de la pública, eso queda claro.

El tercer clasificado de la noche fue Antena 3, que hizo un 8% de share gracias a la entrevista a Samantha Vallejo-Nágera. Era la primera que concedía después de su despedida inesperada de Masterchef, pero ni con eso han llamado mucho la atención. En cuanto al resto de cadenas, han conseguido cifras irrisorias… La 2 Cat, por ejemplo, solo ha hecho un 2,2% con la entrevista de Jordi Basté a Nina. ¿Y Telecinco? Parece que no aprenden, ya que la emisión de Gran Hermano se queda con un magro 2% de la audiencia.

L’entrevista de Jordi Basté a Nina no ha fet una bona audiència | La 2 Cat

El Barça no hizo un buen partido, ya que desde muy temprano se hizo evidente que acabarían perdiendo y de goleada. Aunque mejoraron un poco en la segunda parte, eso no fue suficiente para remontar y ofrecer un buen papel. Los culés se fueron a dormir enfadados, sí, pero no desconectaron la televisión en ningún momento y eso benefició a una TV3 que sigue liderando gracias al fútbol pase lo que pase.