Cambio histórico en Masterchef después de 13 años y 38 ediciones. Samantha Vallejo-Nágera, quien ha formado parte del jurado desde sus inicios, ha decidido abandonar el programa por sorpresa. Nadie se imagina este programa sin su trío mágico, formado por ella junto con el Pepe Rodríguez y el Jordi Cruz. Pues los fans de este exitoso formato de TVE tendrán que hacerse a la idea porque ya no la veremos en la siguiente edición. La reemplazarán con otra cocinera mujer, famosa y catalana; en esta ocasión por una que triunfa en Instagram con sus recetas. Nos referimos a Marta Sanahuja o, como se la conoce popularmente, la Delicious Martha.

El concurso, que ha comenzado la grabación de la nueva edición con concursantes anónimos, incorpora a una chef autodidacta con dos millones de seguidores en las redes sociales. Mientras tanto, justifican el adiós de Samantha de la siguiente manera: «Tendrá nuevas iniciativas en el mundo audiovisual y proyectos relacionados con la gastronomía y lifestyle, además de continuar con sus negocios de hostelería«.

¿Quién es Delicious Martha, la nueva incorporación al jurado de Masterchef?

La cuestión es que el programa ha encontrado sustituta rápidamente y es una muy buena, si tenemos en cuenta el carisma y simpatía de los que goza. Esta barcelonesa de 32 años, quien estudió Publicidad y Relaciones Públicas, se hizo famosa gracias a la creación de un blog de cocina que se viralizó y que le ha valido varios premios.

Los fans aplauden que siempre propone recetas fáciles, saludables y deliciosas. Tanta fama la ha ayudado a acabar convirtiéndose en imagen de varias marcas del mundo de la alimentación y, ahora, llega a la televisión para probar suerte como miembro del jurado del concurso de cocina con más televidentes del Estado.

En su perfil de Instagram, ha confirmado la noticia y ha compartido la primera foto del nuevo jurado de Masterchef: «Demasiado feliz. Me incorporo al jurado de Masterchef en esta nueva temporada«, escribe acompañando la imagen que la muestra con la bata blanca característica.

Primera foto oficial del nuevo jurado de Masterchef | TVE

Aún no hay fecha de estreno de esta temporada, pero ya queda menos para ver una nueva vida del concurso con un miembro del jurado que aportará frescura y un estilo muy diferente al de Samantha. Si gustará más o menos, habrá que esperar un poco para saberlo. Sea como sea, al menos sabemos que habrá mayoría catalana entre los cocineros que evalúan a los concursantes.