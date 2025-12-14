Masterchef continúa triunfando en la parrilla de TVE después de más de una década en antena. Hemos visto personas anónimas convertidas en personajes de televisión gracias a esta experiencia y también famosos de otros ámbitos que han demostrado una habilidad muy sorprendente en la cocina. En este caso, ¿cómo funciona el casting? No se ha hablado mucho del proceso que deben pasar los participantes para poder acabar siendo escogidos. Pues bien, ahora Valeria Vegas ha sacado a la luz cómo fue su caso en particular y cómo suele ser en este programa.

De repente, puede sorprender ver personas tan conocidas como Tamara Falcó haciendo elaboraciones culinarias increíbles cuando, en principio, habían llegado allí sin ningún tipo de conocimiento o formación en cocina. Ellos dejan caer, de vez en cuando, que los forman las semanas previas a su experiencia en el reality. Pero ahora, sabemos cómo funciona exactamente. La cuestión es que pasan muchas horas estudiando y practicando fuera de cámara. Valeria, por ejemplo, reconoce que esta ha sido la experiencia «más intensa» de toda su vida.

Lo ha explicado en Zodiac, el pódcast de Nacho Gay. Aquí, asegura que es cierto todo lo que se ve desde casa: «Cuando nos veis divertirnos, es porque lo estamos haciendo de verdad. También cuando lloras lo haces de verdad o cuando te emocionas. La gente puede pensar que está todo guionizado, pero no es cierto».

Los concursantes de Masterchef sacan a la luz los detalles desde dentro del programa | TVE

¿Cuánto dinero deben pagar los concursantes de Masterchef?

Ha habido detractores que han llegado a decir que es mentira que cocinan ellos, que lo hacen ver y son chefs profesionales quienes les dan -fuera de cámara- los platos listos: «Pues no, cocinas de verdad. Si te digo cuánto dinero gastas en clases de cocina particulares…», ha dejado caer. Y, como no podía ser de otra manera, han acabado interrogándola sobre este tema: «En un mes y medio, invertí más de 3.000 € en clases de cocina«.

Desde Masterchef les ofrecen un sueldo muy bueno, pero ellos deben invertir dinero en formarse previamente para no acabar haciendo el ridículo allí dentro: «Pagan bien, obviamente que pagan muy bien, pero tú también debes invertir dinero. Debes ir sabiendo cosas o bien te inventas elaboraciones, pero a mí no me gustaba cocinar así que necesité que me enseñaran«. Valeria salió de allí «con la cabeza muy alta», afirma, pero sí reconoce que hubo algunos momentos en que se sintió «al límite»: «Mis platos siempre estaban mal… pero resistí durante un mes como un gato panza arriba. Nunca pasaba del cinco, pero no me echaban«.

Valeria Vegas saca a la luz secretos del funcionamiento de Masterchef | TVE

A la hora de grabar el programa, tienen muchos elementos alrededor que deben controlar: «Debes dominar todo y se nota mucho cuando hay nivel de verdad. No es cuestión de que te guste cocinar desde antes, sino que debes saber gestionar la tensión y los nervios o tener que cocinar contrarreloj«. Además, debes ser consciente de que quieren que des juego y te enfades con los demás: «No puedes estar cocinando callada, claro«. En su caso en particular, considera que eso la perjudicó porque le costaba mucho estar peleándose con José Manuel Parada y concentrada en la preparación del plato.