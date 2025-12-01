Tamara Falcó y Iñigo Onieva se casaron en el verano de 2023, pocos meses después de saberse que él le había sido infiel. La hija de Isabel Preysler decidió perdonarlo aunque todo su entorno le recomendaba que no lo hiciera y ahora, dos años después, continúan aparentemente muy felices. No logran que ella se quede embarazada, por eso, han comenzado un tratamiento de fertilidad que confían dé resultado pronto. Mientras tanto, él ha iniciado una nueva vida con un negocio que lo devolverá al mundo de la noche. La psicóloga Lara Ferreiro ha analizado, en la revista Semana, cómo puede afectar a la pareja que él vuelva a trabajar en las discotecas en un ambiente de fiesta que propició que engañara a la marquesa en aquella ocasión.

Que él trabaje de noche hará que dejen de dormir juntos: «Así, cada miembro de la pareja vivirá prácticamente en husos horarios diferentes y esto crea una sensación de desenfoque emocional». Él dejará de tener un sueño REM, lo que la experta avanza que puede alterar la regulación emocional y «multiplica la irritabilidad«: «Esto hará que pequeñas fricciones se conviertan en discusiones inesperadas«.

Ellos que ya tienen problemas de por sí, ahora pueden comenzar a sufrir aún más. En parejas con diferencia horaria en sus rutinas, puede comenzar a sentir que la noche se está llevando la mejor parte «mientras que a ella solo le llega la versión cansada y desconectada». Además, Íñigo puede interpretar esta percepción como una exageración «sin darse cuenta de que la distancia horaria genera distancia afectiva real«.

La última decisión de Íñigo Onieva puede afectar a Tamara Falcó | Europa Press

De hecho, esta pérdida de rituales íntimos como cenar juntos cada día puede tener consecuencias: «Esto erosiona el sentido de complicidad que antes era automático«. La experta explica que, en estos casos, la mente comienza a llenar los silencios con interpretaciones que no siempre son realistas: «La desincronización horaria puede provocar que ella intuya un distanciamiento emocional, aunque él no haya cambiado sus sentimientos«. Esta falta de coincidencia también puede reducir la vida sexual espontánea y eso apagaría una parte esencial de otro vínculo.

¿Tamara Falcó estará más preocupada ahora que el marido vuelve a salir cada noche? «Tanta vida nocturna es peligrosa y puede intensificar inseguridades», asegura la psicóloga. Los ambientes nocturnos activan de manera natural la hipervigilancia emocional de la pareja que se queda en casa, ya que muchas veces el cerebro interpreta el contexto de sociabilidad como algo «intenso» y «potencialmente amenazante«. Aunque no haya una infidelidad real, los miedos pueden activar la imaginación más negativa: «Sería normal que Tamara pudiera sentir que el mundo nocturno ofrece demasiados estímulos si lo comparamos con la rutina doméstica porque el pasado de Íñigo lo hace proclive a caer en tentaciones prohibidas«.

Íñigo Onieva volverá a trabajar en las discotecas y esto puede provocar problemas con Tamara Falcó | Europa Press

A él no le gustaría verla así, claro, ya que serían acusaciones que podría no querer entender: «Esta situación de paranoia en Tamara puede acentuar que él, como parte nocturna, pueda sentirse agobiado sin comprender que ella no teme los hechos concretos sino los contextos».