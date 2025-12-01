Tamara Falcó i Iñigo Onieva van casar-se l’estiu del 2023, pocs mesos després de saber-se que ell li havia estat infidel. La filla d’Isabel Preysler va decidir perdonar-lo encara que tot el seu entorn li recomanava que no ho fes i ara, dos anys després, continuen aparentment ben feliços. No aconsegueixen que ella es quedi embarassada, per això, així que han començat un tractament de fertilitat que confien que doni resultat aviat. Mentrestant, ell ha iniciat una nova vida amb un negoci que el retornarà al món de la nit. La psicòloga Lara Ferreiro ha analitzat, a la revista Semana, com pot afectar a la parella que ell torni a treballar a les discoteques en un ambient de festa que va propiciar que enganyés la marquesa en aquella ocasió.
Que ell treballi de nit farà que no deixin de dormir junts: “Així, cada membre de la parella viurà pràcticament en fusos horaris diferents i això crea una sensació de desenfocament emocional”. Ell deixarà de tenir un somni REM, cosa que l’experta avança que pot alterar la regulació emocional i “multiplica la irritabilitat“: “Això farà que petites friccions es converteixen en discussions inesperades“.
Ells que ja tenen problemes de per si, ara poden començar a patir encara més. En parelles amb diferència horària a les seves rutines, pot començar a sentir que la nit s’està emportant la millor part “mentre que a ella només li arriba la versió cansada i desconnectada”. A més a més, l’Iñigo pot interpretar aquesta percepció com una exageració “sense adonar-se que la distància horària genera distància afectiva real“.
Una psicòloga analitza com pot afectar a Tamara Falcó i Iñigo Onieva que ell torni a treballar a les nits
De fet, aquesta pèrdua de rituals íntims com sopar junts cada dia pot tenir conseqüències: “Això erosiona el sentit de complicitat que abans era automàtic“. L’experta explica que, en aquests casos, la ment comença a omplir els silencis amb interpretacions que no sempre són realistes: “La dessincronització horària pot provocar que ella intueixi un distanciament emocional, encara que ell no hagi canviat els seus sentiments“. Aquesta falta de coincidència també pot reduir la vida sexual espontània i això apagaria una part essencial d’un altre vincle.
Tamara Falcó estarà més preocupada ara que el marit torna a sortir cada nit? “Tanta vida nocturna és perillosa i pot intensificar-se inseguretats”, assegura la psicòloga. Els ambients nocturns activen de manera natural la hipervigilància emocional de la parella que es queda a casa, ja que moltes vegades el cervell interpreta el context de sociabilitat com una cosa “intensa” i “potencialment amenaçant“. Encara que no hi hagi una infidelitat real, les pors poden activar la imaginació més negativa: “Seria normal que Tamara pogués senti que el món nocturn ofereix massa estímuls si el comparem amb la rutina domèstica perquè el passat d’Íñigo el fa procliu a caure en temptacions prohibides“.
A ell no li agradaria veure-la així, és clar, ja que serien acusacions que podria no voler entendre: “Aquesta situació de paranoia en Tamara pot accentuar que ell, com a part nocturna, pugui sentir-se atabalat sense comprendre que ella no tem els fets concrets sinó els contextos”.