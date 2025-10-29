Isabel Preysler s’ha despullat a les seves memòries, fins al punt que aquí també trenca el tabú sobre les múltiples operacions estètiques que s’ha realitzat al llarg els anys. Un dels capítols del llibre, de fet, està dedicat al malson que ha viscut per culpa del seu nas després de retocar-se’l fins a nou vegades. A Harta de mi nariz, la socialité treu a la llum la història més desconeguda sobre aquesta part del seu cos. Des de petita va tenir un problema al septe nasal, diu, que no la deixava respirar bé. La mare, encara quan vivien a Filipines, va demanar-li al cirurgià que aprofités que l’havia d’operar de les amígdales per fer-li una neteja del cartílag. Allò va ser un error, tal com confessa ara: “No vaig notar molt alleugeriment i, amb els anys, em va passar factura“.
Ja casada amb Julio Iglesias, va haver d’acudir a un doctor que presumia de ser el millor de l’època. El problema? Que amb ella va “ficar la pota”, tal com li recrimina públicament en aquest llibre: “Em va dir que m’havien tret massa cartílag i que la punta del nas se m’aniria abaixant amb els anys, fins al punt que me l’haurien de reconstruir sencera“. Ella, en aquell moment, només volia que li curessin el bony que li havia sortit, però quan va despertar-se va veure’m amb tot el cap embenat: “Em va dir que m’havia deixat un nasset perfecte després de patir un petit accident”.
Durant l’operació se li havia enfonsat el nas i havien hagut de reconstruir-se’l de memòria “tot intentant recordar com era” perquè no havien previst tenir fotografies seves perquè, en principi, només havien de llimar l’os: “Em va dir que no tenia on subjectar-me el nas i no va poder reconstruir-me-la bé. Anys després, un doctor present en aquella operació em va reconèixer que hi havia hagut un moment de pànic i que van haver de treure’m cartílag de les orelles per intentar reconstruir-me’l”. Quan van treure-li l’embenat i va veure’s al mirall, de fet, diu que va fer un esforç per dissimular i no posar-se a plorar: “M’havien deixat una cara que no era la meva“. El metge culpable va oferir-se a solucionar-li el problema i Isabel Preysler encara no s’explica com va poder acceptar i estar, a més a més, convençuda que recuperaria el seu nas original: “Va operar-me, em va tornar a treure més cartílag i no em va tornar el meu nas“, recorda.
Isabel Preysler dona detalls del malson que ha viscut per culpa del seu nas
Però la història continua, ja que Isabel Preysler va decidir que solucionaria el problema pel seu compte i va demanar ajuda a alguns dels millors cirurgians dels Estats Units. Allà la van operar i li van deixar un nas “correcte”, però “fràgil i de vidre”. Explica, de fet, que poc després una de les filles va donar-li un cop de cap mentre jugaven sense voler i va tornar a trencar-se-li el nas, així que van haver de tornar a operar-la: “En aquell cas, el cirurgià va haver de fer servir os d’una costella perquè ja no em quedava cartílag“. El pitjor de tot? Que va adonar-se que li havien deixat un nas perfecte, sí, però amb el que li resultava “impossible” gesticular i somriure: “Tenia compromisos amb les marques, així que vaig insistir que m’havia de tornar a operar encara que no hagués passat l’any que em demanava”.
En aquell darrer retoc, van posar-li cargols per subjectar el nas, el que no va saber fins anys després quan va adonar-se que li havia sortit un bony al nas durant una classe de ioga. Llavors, van haver de tornar-la a operar per retirar-li el cargol que li havia causat el bony i tot va anar bé fins que el 2023 el seu net va donar-li un altre cop de cap com el que li havia donat la seva mare el seu dia: “Se’m va inflamar moltíssim el nas i un doctor amic meu va dir-me que ningú no s’atreviria a tocar-me el nas excepte el seu cap, l’eminència Carlos Navarro Vila”. A la radiografia van veure que tenia dos cargols al nas, ja que el tercer havia caigut mentre es mocava el nas uns dies abans de l’operació: “Els va costar, però me’ls van treure. Tinc el nas tan destrossat i estic tan cansada de metges que ja m’és igual“, acaba en un relat boig.
La revista Lecturas ha parlat amb un dels cirurgians amb qui va contactar en aquest temps, el doctor Javier de Benito. En el seu cas, li va recomanar que no tornés a operar-se perquè el resultat seria pitjor: “Li vaig dir que no tornés a tocar-se aquell nas, que ja estava bé i guapa. Li vaig recomanar que acudís a qui havia estat el meu professor, un doctor de Dallas, i va seguir el seu consell”. “És una dona perfeccionista, busca la perfecció en tot“, acaba destacant una de les persones que han format part d’aquest puzle de noms i operacions que han acabat amb un nas que ha causat molts maldecaps a Isabel Preysler.