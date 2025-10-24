Las confidencias de Isabel Preysler superan a ‘Polònia’ de TV3

Isabel Preysler es la reina de la prensa del corazón y siempre lo será. Esta semana está promocionando sus memorias explosivas, en las cuales ataca a Julio Iglesias y también comparte las cartas íntimas que le enviaba Mario Vargas Llosa. El Hormiguero ha querido tenerla como invitada y esta entrevista, la primera en televisión, ha alcanzado un éxito de audiencia brutal.

Era de esperar que dejara en ridículo a La Revuelta de David Broncano en España, que ha caído a un 13,5% de share en España (casi 7 puntos menos que el programa de Pablo Motos). Pero la sorpresa es que los telespectadores catalanes también han querido enterarse de los chismes de la socialité, hasta el punto que las hormigas han tomado el liderazgo histórico de Polònia de TV3. Este jueves, el 15,7% de la audiencia catalana ha seguido la entrevista de Isabel Preysler en Antena 3. A la misma hora, el humor político de TV3 se ha quedado con un 15,1% muy alejado de lo que acostumbra a hacer siempre. De hecho, no es habitual verlos ocupar la segunda posición del ranking de los programas más vistos.

Isabel Preysler promociona sus memorias en El Hormiguero | Antena 3

¿Qué ha explicado Isabel Preysler en El Hormiguero?

¿Pero a qué se debe tanta audiencia? Pues, como decíamos, a todo lo que ha explicado Isabel Preysler en esta entrevista con Pablo Motos. El presentador la ha tratado súper bien, claro, y ha dejado que promocionara el libro de sus memorias que acaba de publicarse esta misma semana. En Mi verdadera historia, hace un repaso a sus primeros años en Filipinas antes de trasladarse a España como castigo de unos padres que querían tenerla muy controlada.

Por primera vez, ha explicado por qué llegó a este país: «Tenía un novio que no gustaba a mis padres, un hijo de banqueros que también era playboy y tenía 10 años más que yo». Tenía 18 años cuando mantuvo las primeras relaciones sexuales con él, ha reconocido tras la pregunta directa de Pablo Motos: «Estaba locamente enamorada de él. Me llevó en avioneta a una isla donde tenía una casa y mis padres me pillaron, razón por la que hoy estoy aquí». Poco después conocería a Julio Iglesias, con quien se casó embarazada: «Tuve que casarme con él embarazada y fue durísimo porque no estaba preparada«.

Isabel Preysler ha criticado bastante a su exmarido, sobre todo porque considera que no se ha comportado bien con sus hijos. Por ejemplo, le ha reprochado que no mostrara apoyo a su hijo Enrique cuando este decidió que también se dedicaría a la música: «No se comportó como debería haber hecho«. En esta entrevista, la hemos oído dar detalles de la relación con Carlos Falcó y también con Miguel Boyer, a quien califica como el amor de su vida.

¿Entre otros titulares? Cuando ha reconocido que se ha operado varias veces y que el peor retoque que se ha hecho nunca ha sido el de su nariz: «Mi nariz es mi tortura«, dice. Ahora bien, nadie puede negar que está muy bien operada porque nadie diría que ha cumplido 75 años viendo la piel tersa y el físico espectacular que mantiene a su edad.

Tamara Falcó, en evidencia por la anécdota que ha compartido su madre

Como era de esperar, Isabel Preysler también ha hecho referencia a su hija Tamara porque es una de las colaboradoras de El Hormiguero. En esta ocasión, la ha dejado un poco en evidencia porque ha compartido una anécdota que refleja perfectamente que no tiene pelos en la lengua y tampoco vergüenza. ¿A qué nos referimos? Pues a la vez en que la marquesa conoció a Mario Vargas Llosa, un día que fue a casa a desayunar con la madre: «¿Tú sabes cómo es Tamara, verdad, que lo suelta todo? Pues le preguntó a Mario directamente si estaba casado y dónde estaba su mujer, ya que le había sorprendido que era la tercera vez que venía a comer a casa esa semana«.

La pregunta la habría hecho con mucha mala leche, claro, así que Isabel la habría regañado después: «Subí como una fiera hasta su habitación y le recriminé que se le hubiera ocurrido decirle algo así». ¿Y qué ha dicho Tamara? Le han dado el micrófono, claro, y se ha justificado: «Mi madre me quiso matar, pero en ese momento era yo quien protegía a la familia».

La socialité ha compartido anécdotas curiosas | Antena 3

Una entrevista que ha dado mucho de sí y que ha gustado a la audiencia, ya que en la curva se ve claramente que no han perdido telespectadores a lo largo de la emisión.