Isabel Preysler arremete contra Julio Iglesias en unas memorias explosivas

Hoy ha sido un gran día para Isabel Preysler. Después de meses en preparación, hoy llegan a las librerías sus memorias. A los 75 años y después de toda una vida protagonizando titulares, ha decidido contar su verdad. En Mi historia verdadera, la reina de la prensa rosa se muestra transparente sobre sus relaciones amorosas y niega algunos de los rumores que la han perseguido desde hace muchas décadas. ¿Lo que más llamaba la atención? Saber qué diría de sus años con Julio Iglesias, el padre de sus tres hijos mayores.

No te lo puedes perder Isabel Preysler hace públicas las cartas más íntimas que recibía de Vargas Llosa

Era un secreto a voces que el cantante la engañaba, unas infidelidades que habrían sido constantes a lo largo de todo su matrimonio. Ahora, por primera vez, se ha sincerado de verdad sobre cómo vivió aquella historia. ¿Uno de los titulares? Que se casó con él porque quedó embarazada, no porque quisiera o estuviera preparada.

«Probablemente, yo sea una de las mujeres que más ha llorado en su boda«, ha revelado. Pocos esperaban que se abriera de esta manera sobre este tema, pero las declaraciones han sido impactantes: «A los veinte años, comenzaba mi independencia y mi libertad en el Madrid de los años 70. Para mí, todo aquello era un mundo nuevo lleno de diversiones y aventuras. El matrimonio y la maternidad no entraban en mis planes», dice claramente. Sin embargo, quedó embarazada: «Julio y yo seríamos padres y, en aquella época, no existía otra posibilidad que la de celebrar aquel matrimonio precipitado que, se suponía, uniría nuestras vidas para siempre«.

Isabel Preysler, en la presentación de sus memorias | Europa Press

¿Por qué no funcionó la historia de amor de Isabel y Julio Iglesias?

Isabel Preysler se dio cuenta pronto de que aquella relación no duraría toda la vida. De hecho, relata aquí qué ocurrió exactamente con detalles que nunca había contado: «Con el objetivo de complacerlo, me olvidé de mí misma y me convertí en su ideal de mujer. Mi aspiración era aportarle tranquilidad y que nuestra relación no interfiriera en su trabajo. Esto hizo que el mundo de Julio se fuera ampliando y el mío se redujera a las cuatro paredes de nuestra casa».

Isabel Preysler se casó con Carlos Falcó dos años después de la separación de Julio Iglesias y ahora explica por qué pidió la nulidad matrimonial: «Carlos me animó a pedirla cuando hacía un año que salíamos juntos. Él quería que nos casáramos, así que fuimos juntos a Brooklyn porque sabíamos que allí los trámites eran más fáciles y rápidos que en Roma«. La madre de Isabel Preysler se enfadó muchísimo con ella, explica, ya que era «más papista que el Papa» y estaba totalmente en contra de la nulidad: «Nunca lo aceptó y estuve dos años separada de ella por este tema y también porque adoraba a Julio».

Isabel Preysler confiesa que Julio Iglesias le reconoció que la engañaba

En otro momento del libro, Isabel Preysler saca a la luz cómo fue el momento en que confesó a Julio Iglesias que sabía que la engañaba con otras mujeres: «Le dije que lo sabía y, aunque mantenía la esperanza de que él me lo negara todo y me dijera que no hiciera caso a los rumores, no fue así. Entre nosotros se instaló un silencio incómodo. Me miró, bajó la vista y reconoció que todo era verdad. Me quedé sin fuerzas ni voz. Aquella noche ya no durmió en casa«. Boom.

Tamara Falcó ha acompañado a su madre en esta presentación | Europa Press

Hay otras partes del libro en las que habla un poco mejor de Julio Iglesias, pero no son muy extensas. ¿Qué dice en este sentido? Reconoce que vivió momentos «muy felices» e «inolvidables» con él, ya que de su mano dejó atrás la adolescencia y la inmadurez. Ahora que han pasado muchos años de su separación, guarda un mejor recuerdo: «Con el paso de los años, aquel amor se ha transformado en admiración y estima mutua. Nuestros tres hijos nos han mantenido y nos mantendrán unidos. Si algún día nos necesitamos, nos tendremos el uno al otro«.

De hecho, dice que, a pesar de todo, volvería a casarse con él: «No lo haría como lo hicimos en aquel momento, pero sí queríamos casarnos. El problema es que éramos muy jóvenes, todo se precipitó y no estábamos preparados ninguno de los dos«. Las memorias han dado mucho más de sí, así que habrá que desgranar su contenido poco a poco.