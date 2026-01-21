Julio Iglesias está en boca de todos desde la publicación de los testimonios escalofriantes de dos de sus extrabajadoras, que lo han acusado públicamente de abusar sexualmente de ellas y de vejarlas durante meses. Él ha negado los hechos y, de hecho, las ha acusado de tener «mucha maldad«. Sin embargo, esto no ha impedido que continúe la furia contra él y, prueba de ello, las declaraciones que ha concedido su hijo ilegítimo. En una entrevista muy contundente a la revista Lecturas, Javier Santos se posiciona con las víctimas: «Es pronto, pero siempre estaré del lado de las víctimas. Y eso no significa que esté culpando a mi padre, pero me genera muchas dudas porque yo lo he vivido en primera persona. Sé cómo actúan mi padre y sus secuaces«, afirma.

«Julio Iglesias ha hecho un comunicado en el que dice que demostrará la verdad y que todo es mentira, lo mismo dijo con mi madre. No debo preocuparme por él, sino por las chicas que han dicho esto porque sé lo que les espera y sufrirán mucho«, dice el joven. Javier Santos no entendía el rencor que tiene su madre hacia él, pero después de esta noticia ha reflexionado mucho y ahora lo entiende: «Siempre lo ha tratado como un galán, pero la estaba engañando. Ha desmitificado su relación con él, que fue desigual porque era muy joven y le robaron la juventud«.

Cuando su madre ha escuchado este testimonio de las extrabajadoras del cantante, su herida «se ha reabierto«. El hijo ilegítimo dice que se puso en contacto con las periodistas que han realizado la investigación «para saber más detalles«: «Le dije a mi madre que debería llamar a los abogados de estas chicas y ofrecerse como testigo para reforzar sus testimonios, ya que tenemos pruebas de todo el daño que le hicieron a ella«, explica.

Javier Santos, el hijo ilegítimo de Julio Iglesias, habla sobre las acusaciones contra él

El hijo ilegítimo de Julio Iglesias habla de las acusaciones contra el padre | Antena 3

La madre de Javier Santos, una más contra Julio Iglesias

Javier Santos y su madre siempre han lamentado que el equipo de Julio Iglesias puso en marcha una maquinaria para desacreditar su testimonio, lo que ahora podría volver a ponerse en primera línea porque hay más mujeres que lo acusan: “La gente no tiene ni idea de la máquina de destrucción que preparó mi padre para destruir la reputación de mi madre”.

De hecho, ahora asegura que llegaron a “sobornar a tres chicos” para que dijeran que se habían acostado con mi madre y esos testimonios fueron aceptados por el tribunal que investiga la demanda de paternidad: “Una revista publicó en portada que decían que cualquiera de ellos podía ser mi padre, pero uno de ellos confesó antes de morir que era falso”.