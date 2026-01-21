Julio Iglesias és en boca de tots des de la publicació dels testimonis esfereïdors de dues de les seves extreballadores, que l’han acusat públicament d’abusar sexualment d’elles i de vexar-les durant mesos. Ell ha negat els fets i, de fet, les ha acusat de tenir “molta maldat“. Ara bé, això no ha impedit que continuï la fúria contra ell i, prova d’això, les declaracions que ha concedit el seu fill il·legítim. En una entrevista molt contundent a la revista Lecturas, Javier Santos es posiciona amb les víctimes: “És aviat, però sempre estaré del costat de les víctimes. I això no significa que estigui culpant el meu pare, però em genera molts dubtes perquè jo ho he viscut en primera persona. Sé com actuen el meu pare i els seus sequaços“, etziba.
“Julio Iglesias ha fet un comunicat en el qual diu que demostrarà la veritat i que tot és mentida, el mateix va dir amb la meva mare. No m’he de preocupar per ell, sinó de les noies que han dit això perquè sé el que els espera i patiran molt“, diu el jove. Javier Santos no entenia el rancor que té la mare cap a ell, però després d’aquesta notícia ha reflexionat molt i ara ho entén: “Sempre l’ha tractat com un galan, però l’estava enganyant. Ha desmitificat la seva relació amb ell, que va ser desigual perquè era molt jove i li van robar la joventut“.
Quan la seva mare ha sentit aquest testimoni de les extreballadores del cantant, la seva ferida “s’ha reobert“. El fill il·legítim diu que va posar-se en contacte amb les periodistes que han fet la investigació “per saber-ne més detalls“: “Li vaig dir a la meva mare que hauria de trucar els seus advocats d’aquestes noies i oferir-se com a testimoni perquè reforcés els seus testimonis, ja que tenim proves de tot el mal que li van fer a ella“, explica.
La mare de Javier Santos, una més contra Julio Iglesias
Javier Santos i la seva mare sempre han lamentat que l’equip de Julio Iglesias va posar en marxa una maquinària per desacreditar el seu testimoni, el que ara podria tornar a posar-se a primera línia perquè hi ha més dones que l’acusen: “La gent no té ni idea de la màquina de destrucció que va preparar el meu pare per destruir la reputació de la meva mare”.
De fet, ara assegura que van arribar a “subornar a tres nois” perquè diguessin que havien anat al llit amb la meva mare i aquells testimonis van ser acceptats pel tribunal que investiga la demanda de paternitat: “Una revista va publicar en portada que deien que qualsevol d’ells podien ser el meu pare, però un d’ells va confessar abans de morir que era fals”.