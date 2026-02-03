Julio Iglesias no serà investigat a Espanya pels presumptes abusos sexuals que denunciaven dues extreballadores, ja que el tribunal ha considerat que no tenia “competència” per fer-ho perquè eren actes que s’haurien comès fora de les nostres fronteres. Ara bé, el que no podrà evitar serà la inspecció que durà a terme el Ministeri d’Exteriors pels visats que hauria tramitat el 2021 per poder portar treballadores dominicanes al país.
Segons avança Eldiario.es, l’exitós cantant hauria demanat ajuda al cònsol espanyol a la República Dominicana per poder expedir uns visats Schengen a les treballadores i que, així, poguessin viatjar amb ell fins a Espanya. Eren uns visats de curta estada i no permisos de feina, però la veritat és que van venir amb ell per treballar a la seva casa de Marbella.
El diari ha parlat amb tres d’aquestes dones, les qui eren conscients que aquells papers no els permetien tenir una feina remunerada a Espanya i, tot i així, són els que els van donar quan van venir a Espanya per fer d’internes. El pitjor de tot és que, a més a més, treballaven sota unes condicions contràries a la norma perquè no tenien contracte, no les havien donat d’alta a la Seguretat Social i feien jornades de més de 12 hores. El salari? Irrisori, a més a més, “pocs centenars d’euros mensuals”.
Què haurà de comprovar el Ministeri d’Exteriors sobre aquests visats?
Davant d’aquestes informacions, el Ministeri d’Exteriors ha informat que han iniciat una Inspecció General de Serveis que encara es troba en fase de recopilació d’informació. Aquesta notícia no farà cap gràcia a Julio Iglesias, que ja va posar el crit al cel quan va veure que es donava credibilitat a les extreballadores que van relatar episodis d’autèntic terror que haurien tingut lloc a les seves mansions del Carib.
També han parlat amb el cònsol espanyol a República Dominicana, que reconeix que aquell tràmit s’acostuma a fer quan una persona vol viatjar amb les persones que treballen al servei de casa seva. Ara bé, s’ha de demostrar que aquesta persona té cert arrelament amb el país o que té prou diners per mantenir-s’hi. Ara serà qüestió d’intentar saber si era així o si va voler evitar-se haver de donar-les d’alta i fer-les contracte.