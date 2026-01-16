Ana Obregón s’ha posicionat a favor de Julio Iglesias després de les greus acusacions que han fet contra ell. Dues extreballadores de les seves mansions al Carib han denunciat que abusava sexualment d’elles, que les vexava i les tenia amenaçades. Ell, davant d’això, ho ha negat tot i ha manifestat que “mai” no havia vist “tanta maldat“, ja que no ha tractat malament a cap dona en tota la seva vida. L’actriu, que és amiga del cantant des de fa molts anys i que va conviure a casa seva una temporada, ha tret les urpes per ell en totes les aparicions televisives que ha fet des que sortís aquesta denúncia a la llum. Se l’ha pogut sentir acusar les noies de “mentir” directament, ha volgut posar contra les cordes a la periodista que ha parlat amb elles i ha deixat anar que “segur” que han “cobrat diners” a canvi d’aquesta denúncia.
Les intervencions d’Ana Obregón ha estat molt comentades a les xarxes socials, ja que ha deixat anar una sèrie d’afirmacions molt masclistes i no ha mostrat cap mena d’empatia cap a unes dones a les qui els deu haver costat molt fer el pas de mostrar-se com a víctimes d’un home tan influent com aquest. “Estaves esposada? Estaves clavada al llit? Per què no has marxat d’allà? Molt ben interpretat… I jo no soc home, però a vosaltres us llepen el penis tota la nit i no us surten ampolles?”, ha arribat a dir en prime time per intentar tirar per terra part del testimoni d’una de les denunciants.
També a Instagram l’ha aplaudit públicament enmig de l’escàndol: “La veritat et farà lliure, estimat Julio, i ho diu una persona que ha viscut a casa teva durant dos anys i que ha estat testimoni del respecte amb el qual tractes als milers de persones que han treballat amb tu al llarg de la teva vida”.
Rosa Villacastín s’enfronta a Ana Obregón en directe per les seves polèmiques declaracions
La periodista Rosa Villacastín, que també ha intervingut en directe al mateix programa, no ha pogut callar i s’ha acabat enfrontant amb Ana Obregón per la seva actitud: “Per primera vegada, no et donaré la raó i et diré que em fas vergonya com a dona. Tu pots haver anat a casa de Julio Iglesias com també hi he anat jo, però tu no has entrat a la seva habitació i no saps què fa a les nits“.
També la presentadora del programa ha posat el crit al cel en sentir el que estava dient la col·laboradora: “Aquest és un tema massa seriós i són acusacions molt dures, no pots fer-ne broma”. Però l’Ana Obregón continuava dient el mateix: “Sempre ha tractat genial a les dones i elles són presumptes víctimes, mantinguem la presumpció d’innocència. Si és veritat, que tot el pes de la llei caigui a sobre d’ell. Però, fins llavors, s’ha destrossat i arruïnat aquest home“.
Irene Montero s’ha afegit a la crítica contra l’actriu en un vídeo molt dur que ha compartit a les xarxes socials. En elles, dona tot el seu suport a les denunciants: “Sí que estaven lligades, Ana Obregón, estaven lligades per la por perquè en comptes d’un cap tenien un amo. I saps quin és el problema? Que estan sortint amics com Ayuso o tu a dir-nos que Julio Iglesias és un home fantàstic, ric i masclista“.
Les xarxes socials deixen verda Ana Obregón per la defensa a Julio Iglesias
De la mateixa manera, a X (l’antic Twitter), l’estan deixant verda i se l’ha criticat durament en un munt de missatges carregats d’indignació per la seva actitud: “Em fas vergonya“, “Posa els peus a terra i deixa de fer el ridícul“, “Parles com una amiga i no des de la imparcialitat“, “Masclisme a prime time una altra vegada“, “Potser millor hauria estat millor ser més prudent” o “Respecte? Crec que vas una mica perduda, no has vist com es comportava amb algunes dones” són alguns dels més suaus que li han dedicat.
