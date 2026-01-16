Ana Obregón se ha posicionado a favor de Julio Iglesias tras las graves acusaciones que han hecho contra él. Dos exempleadas de sus mansiones en el Caribe han denunciado que abusaba sexualmente de ellas, que las vejaba y las tenía amenazadas. Él, ante esto, lo ha negado todo y ha manifestado que «nunca» había visto «tanta maldad«, ya que no ha tratado mal a ninguna mujer en toda su vida. La actriz, que es amiga del cantante desde hace muchos años y que convivió en su casa una temporada, ha sacado las uñas por él en todas las apariciones televisivas que ha hecho desde que salió esta denuncia a la luz. Se le ha podido escuchar acusar a las chicas de «mentir» directamente, ha querido poner contra las cuerdas a la periodista que ha hablado con ellas y ha soltado que «seguro» que han «cobrado dinero» a cambio de esta denuncia.

Las intervenciones de Ana Obregón han sido muy comentadas en las redes sociales, ya que ha soltado una serie de afirmaciones muy machistas y no ha mostrado ninguna empatía hacia unas mujeres a las que les debe haber costado mucho dar el paso de mostrarse como víctimas de un hombre tan influyente como este. «¿Estabas esposada? ¿Estabas clavada en la cama? ¿Por qué no te has ido de allí? Muy bien interpretado… Y yo no soy hombre, pero a vosotros os lamen el pene toda la noche y no os salen ampollas?», ha llegado a decir en prime time para intentar desacreditar parte del testimonio de una de las denunciantes.

También en Instagram la ha aplaudido públicamente en medio del escándalo: «La verdad te hará libre, querido Julio, y lo dice una persona que ha vivido en tu casa durante dos años y que ha sido testigo del respeto con el que tratas a los miles de personas que han trabajado contigo a lo largo de tu vida».

Críticas feroces a Ana Obregón por su defensa a Julio Iglesias | Mediaset

Rosa Villacastín se enfrenta a Ana Obregón en directo por sus polémicas declaraciones

La periodista Rosa Villacastín, que también ha intervenido en directo en el mismo programa, no ha podido callar y se ha acabado enfrentando con Ana Obregón por su actitud: «Por primera vez, no te daré la razón y te diré que me das vergüenza como mujer. Tú puedes haber ido a casa de Julio Iglesias como también he ido yo, pero tú no has entrado en su habitación y no sabes qué hace por las noches«.

También la presentadora del programa ha puesto el grito en el cielo al escuchar lo que estaba diciendo la colaboradora: «Este es un tema demasiado serio y son acusaciones muy duras, no puedes bromear con eso». Pero Ana Obregón continuaba diciendo lo mismo: «Siempre ha tratado genial a las mujeres y ellas son presuntas víctimas, mantengamos la presunción de inocencia. Si es verdad, que todo el peso de la ley caiga sobre él. Pero, hasta entonces, se ha destrozado y arruinado a este hombre«.

Irene Montero se ha sumado a la crítica contra la actriz en un vídeo muy duro que ha compartido en las redes sociales. En ellos, da todo su apoyo a las denunciantes: «Sí que estaban atadas, Ana Obregón, estaban atadas por el miedo porque en vez de un jefe tenían un amo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que están saliendo amigos como Ayuso o tú a decirnos que Julio Iglesias es un hombre fantástico, rico y machista«.

Las redes sociales dejan verde a Ana Obregón por la defensa a Julio Iglesias

De la misma manera, en X (el antiguo Twitter), la están dejando verde y se le ha criticado duramente en un montón de mensajes cargados de indignación por su actitud: «Me das vergüenza«, «Pon los pies en la tierra y deja de hacer el ridículo«, «Hablas como una amiga y no desde la imparcialidad«, «Machismo en prime time otra vez«, «Quizás habría sido mejor ser más prudente» o «¿Respeto? Creo que vas un poco perdida, no has visto cómo se comportaba con algunas mujeres» son algunos de los más suaves que le han dedicado.

Imagina que un amigo tuyo es acusado por trata y agresión sexual.



Y ante testimonios horribles, te ríes, preguntas al público si se lo cree, y dices que la actriz de doblaje lo hace bien.



Ana Obregón siendo Ana Obregón. Que alguien la asesore. #DeViernespic.twitter.com/Iaac3PGH0N — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) January 13, 2026

Ana Obregón defendiendo a Julio Iglesias porque era bueno con el servicio, gran amigo, buenq persona…



Un agresor sexual no es un monstruo. Puede ser tu padre, tu primo o tu mejor amigo.



Dejémonos de testimonios absurdos y que los juzgados trabajen.pic.twitter.com/5HfybYPN8h — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) January 13, 2026

“Estabas esposada? te habían puesto unas esposas? por qué no te has ido?”



Ana Obregón en pleno prime time blanqueando el abuso y acoso sexual y poniendo en duda el testimonio de la víctima



ESTO ES UNA CERDADA#DeViernes pic.twitter.com/b8lkXKmeKz — aroa 🍒 (@uwmohn) January 13, 2026

Ana Obregón tenía buenos “amigos”: Julio Iglesias ,Epstein , … pic.twitter.com/0GYn1jraky — P. Suárez🇪🇸🏳️‍🌈 (@Pedrito15345813) January 14, 2026

Unas declaraciones con las que defiende a su amigo, pero que la colocan en la diana.