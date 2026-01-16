Julio Iglesias ha emitido un comunicado urgente un par de días después de hacerse públicas las denuncias contra él de dos exempleadas, que aseguran que abusó sexualmente de ellas mientras trabajaban en sus mansiones del Caribe. El cantante se ha defendido públicamente, claro, ha dicho que todo es «absolutamente falso» y ha lamentado que «nunca» había visto «tanta maldad«. Sus exparejas han manifestado su «sorpresa» por estos testimonios, que lo dibujan como un monstruo y un auténtico depredador sexual. Ahora, la última reacción ha sido la de Tamara Falcó durante su aparición semanal en El Hormiguero.

Le han querido preguntar su opinión sobre este espinoso tema, ya que Julio Iglesias era el marido de su madre antes de que comenzara a salir con su padre. Lo conoce bien y ha tratado con él durante muchos años, evidentemente. Pues bien, ¿qué ha dicho la aristócrata sobre el tema? Sorprendentemente, ha reconocido que no es un momento fácil para la familia: «Estoy de acuerdo en que no tiene buena pinta, sobre todo porque, sea verdad o no, hay un daño gigantesco con un daño reputacional ya hecho«.

«Hay una investigación abierta, pero para mí sigue siendo el tío Julio y, además, es el padre de mis hermanos», ha dicho. Eso sí, de cualquier manera, reconoce que es «gravísimo y tristísimo» todo lo que se está diciendo sobre él. No se ha mojado tanto como Ana Obregón, por ejemplo, que ha acusado a las exempleadas de «mentir» y «llevarse dinero» a cambio de estas historias. En su caso, ha optado por la prudencia y ha abierto la puerta a que pueda ser verdad todo lo que cuentan estas mujeres.

¿Qué ha dicho Tamara Falcó sobre las acusaciones contra Julio Iglesias? | Antena 3

Primeras palabras de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual

Como decíamos, Julio Iglesias ha emitido un comunicado en el que se pronuncia por primera vez sobre el escándalo que lo señala directamente. En este escrito, que ha compartido a través de su perfil de Instagram, niega todas las acusaciones y deja caer que ha puesto el tema en manos de sus abogados porque es consciente de que debe defenderse con todas las de la ley: «Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza«, dice en unas declaraciones que aprovecha para poner en duda su testimonio y, también, para decir que no pueden salir más porque «nunca» ha cometido actos así.

Esta es su versión, claro, y ahora serán los tribunales quienes decidirán si dan credibilidad a las historias de estas dos mujeres que se han atrevido a alzar la voz contra uno de los artistas españoles más internacionales. Él, por su parte, las tacha de mentirosas públicamente: «Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave«.