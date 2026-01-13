Julio Iglesias ha sido acusado de agresión sexual por dos exempleadas que han denunciado el infierno que les habría hecho vivir durante 2021. La trabajadora del servicio doméstico y la fisioterapeuta comparten sus experiencias en un artículo publicado en eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias. Los titulares son muy escandalosos, teniendo en cuenta que una de ellas llega a hacer acusaciones tan fuertes como la siguiente: «Me utilizaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, una esclava«.

Según su testimonio, se habrían producido encuentros sexuales con la participación de otra superior. Una asegura que el cantante la penetraba con los dedos, mientras la otra denuncia que le tocaba los pechos cuando iban a la playa: “Se acercaba y me tocaba los pezones”. Los tocamientos y las presiones eran “constantes”, afirman, y se veían obligadas a soportarlo porque en caso de no acceder recibían “muchos insultos”.

Los hechos habrían tenido lugar en las mansiones que tiene Julio Iglesias en República Dominicana y en las Bahamas, donde afirman que el artista habría llegado a “normalizar el maltrato”. Lo describen como una persona “muy controladora”, de hecho, que generaba mucho “miedo”: “Amenazaba con despedirte y constantemente te estaba diciendo que trabajar para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Aquella era la casa del terror y era un drama, algo horrible”.

Julio Iglesias ha sido acusado de agresión sexual por dos exempleadas | Europa Press

El diario habría tenido acceso a una serie de mensajes de varias trabajadoras que confirmarían estas acusaciones, también cuando aseguran que sus jefas eran conscientes de lo que pasaba y las presionaban para que aceptaran aquella situación. Uno de los hechos más graves que denuncian trata sobre un encuentro sexual que habría tenido lugar en la habitación del cantante a pesar de las reticencias de ella: “Lo tienes que hacer, dijiste que sí”, le habría dicho la jefa mientras ella insistía en que no sabía que las tareas incluían el sexo.

Las denuncias contra Julio Iglesias, muy explícitas y llenas de detalles escalofriantes

Él no aceptaba un no por respuesta, según estas exempleadas: “Me agarraba muy fuertemente la vulva y me hacía mucho daño. Le decía que me molestaba y que no quería, pero él continuaba igualmente. También me daba golpes en la cara con muchísima fuerza, horrible. Tenía que fingir porque él no me escuchaba”. Otro episodio habría tenido lugar después de que Julio Iglesias sufriera un accidente de coche: “Me tuvo durante horas pasando la lengua por su ano y lamiéndole el pene porque decía que sentía mucho dolor y eso lo calmaba. Cuando yo me detenía o me dormía, él movía la cabeza para que continuara”.

Además de estos episodios de presunto maltrato, también denuncian que pedía fotografías suyas “de cara y cuerpo entero” cuando las contrataba, que les preguntaba si se habían operado o si hacían tríos sexuales. Tampoco cumplía con la normativa respecto a las jornadas laborales, ya que dicen que muchas veces las hacía trabajar 16 horas diarias. Toda esta situación ha tenido consecuencias en ellas, teniendo en cuenta que una ha caído en una depresión muy fuerte.

Un testimonio escalofriante que muestra a un Julio Iglesias totalmente malvado: “Fui a su casa a buscar trabajo y una manera de crecer, pero me encontré con alguien que me destrozó la vida”.