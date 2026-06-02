Leo Messi volverá a vivir en Cataluña y cada vez son más las pistas que lo demuestran. La estrella del Barça vivió, durante muchos años, en una urbanización de lujo de Castelldefels donde ahora ha vuelto a poner su atención. La prensa ha podido confirmar el último movimiento inmobiliario del argentino, que se suma a la compra del equipo de fútbol del Cornellà. Desde Vanitatis han seguido los movimientos inversores que ha estado haciendo los últimos meses y todos apuntan hacia la misma dirección, el traslado definitivo con Antonela Rocuzzo y los niños.

El delantero se ha puesto al frente de una operación inmobiliaria muy potente en el barrio donde vivió de Castelldefels. No solo habría hecho una inversión patrimonial con la compra de una casa, que también, sino que habría querido revolucionar el barrio de Bellamar que conoce tan bien. Allí tiene la casa gigante que ha mantenido mientras ha estado viviendo en Estados Unidos, una finca preciosa con todo tipo de lujos desde un spa interior, una piscina, gimnasio, terrazas, zonas de ocio…

En su momento, la estrella culé quiso comprar las casas que había alrededor para garantizar su privacidad y seguridad. Pues bien, ahora acaba de hacer un movimiento similar porque el medio digital ha podido confirmar que acaba de comprar la última de las casas que quedaban disponibles en esa zona. La casa ocuparía una parcela de más de 1.000 metros cuadrados y contaría con más de 500 metros construidos, así que no es poca cosa. Y no contento con eso, lo que habría querido es iniciar los trámites urbanísticos para derribar la casa y construir una de 460 metros cuadrados con piscina y un jardín enorme.

Leo Messi y las tres casas que construirá para sus hijos

Su idea es quedarse unos cuantos años en Castelldefels y, la prueba de ello, es que también ha adquirido una parcela de 8.000 m² que está al lado de la casa principal. En este terreno, habría comenzado a idear un gran proyecto para construir tres casas independientes que estarían destinadas a cada uno de sus hijos para el futuro. De hecho, en el medio se asegura que en este plan urbanístico aparecerían sus nombres como promotores.

Para dejarlas preparadas para el futuro, también se contempla la urbanización de toda esa zona con nuevas conexiones para las tuberías, la electricidad o la prolongación de la calle para dar acceso a las casas.

Antonela Roccuzzo y Leo Messi volverán a vivir en Cataluña | Europa Press

Con todo, queda claro que Leo Messi tiene entre ceja y ceja la creación de un gran núcleo familiar que acogerá esta segunda generación de Messis con sus familias.