Julio Iglesias no será investigado en España por los supuestos abusos sexuales que denunciaron dos exempleadas, ya que el tribunal ha considerado que no tenía «competencia» para hacerlo porque eran actos que se habrían cometido fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, lo que no podrá evitar será la inspección que llevará a cabo el Ministerio de Exteriores por los visados que habría tramitado en 2021 para poder traer trabajadoras dominicanas al país.

Según adelanta Eldiario.es, el exitoso cantante habría pedido ayuda al cónsul español en la República Dominicana para poder expedir unos visados Schengen a las trabajadoras y que, así, pudieran viajar con él hasta España. Eran unos visados de corta estancia y no permisos de trabajo, pero la verdad es que vinieron con él para trabajar en su casa de Marbella.

El diario ha hablado con tres de estas mujeres, quienes eran conscientes de que aquellos papeles no les permitían tener un trabajo remunerado en España y, aun así, son los que les dieron cuando vinieron a España para trabajar como internas. Lo peor de todo es que, además, trabajaban bajo unas condiciones contrarias a la norma porque no tenían contrato, no las habían dado de alta en la Seguridad Social y hacían jornadas de más de 12 horas. ¿El salario? Irrisorio, además, «pocos cientos de euros mensuales».

Julio Iglesias niega las acusaciones de agresión sexual en un comunicado | Europa Press

¿Qué deberá comprobar el Ministerio de Exteriores sobre estos visados?

Ante estas informaciones, el Ministerio de Exteriores ha informado que han iniciado una Inspección General de Servicios que aún se encuentra en fase de recopilación de información. Esta noticia no hará ninguna gracia a Julio Iglesias, que ya puso el grito en el cielo cuando vio que se daba credibilidad a las exempleadas que relataron episodios de auténtico terror que habrían tenido lugar en sus mansiones del Caribe.

También han hablado con el cónsul español en República Dominicana, que reconoce que ese trámite se acostumbra a hacer cuando una persona quiere viajar con las personas que trabajan al servicio de su casa. Sin embargo, se debe demostrar que esta persona tiene cierto arraigo con el país o que tiene suficiente dinero para mantenerse allí. Ahora será cuestión de intentar saber si era así o si quiso evitarse tener que darlas de alta y hacerles contrato.