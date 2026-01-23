Nuevo giro de volante en el ‘caso Julio Iglesias‘. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la investigación contra el cantante español Julio Iglesias. Según ha recogido Europa Press, el Ministerio Público ha decidido archivar las diligencias contra Iglesias por la «falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por tanto, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados».

Así pues, el tribunal español señala que la decisión de archivar la investigación llega tras comprobar una «falta de competencia» del tribunal para conocer hechos que habrían ocurrido en el Caribe -varias extrabajadoras le habían denunciado por presuntas agresiones sexuales-.

La cronología del ‘caso Julio Iglesias’

Hace más de una semana que el diario español eldiario.es publicó los testimonios de dos antiguas trabajadoras del cantante español. La trabajadora doméstica y la fisioterapeuta de Julio Iglesias aseguraron haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral y relataban que las presuntas agresiones sexuales del cantante se realizaban en un ambiente de control y acoso continuo.

Una de las trabajadoras denunció que fue presionada para mantener relaciones sexuales con el cantante, unas relaciones sexuales en las que había penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales por parte del artista hacia ella en el año 2021, cuando la más joven de las denunciantes tenía 22 años frente a los casi 80 años del artista.

Dos extrabajadoras de Julio Iglesias lo acusan de agresión sexual – Europa Press

La investigación se realizó en colaboración entre eldiario.es y Univisión durante tres años en los cuales se contactó con 15 extrabajadoras del artista entre las cuales había personal doméstico y otros profesionales que trabajaron para Iglesias entre 1990 y 2023 en las propiedades que el artista tenía en la República Dominicana, Bahamas y España.