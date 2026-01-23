Pilar Eyre, enfadada: «El Julio Iglesias que conocí ha muerto»

Pilar Eyre se ha sumado a las feroces críticas que ha recibido Julio Iglesias desde que salieron a la luz los testimonios de dos exempleadas que lo acusan de haber abusado sexualmente de ellas. La periodista, que llegó a tener mucho trato con el cantante, ha reconocido que se arrepiente de haberse dejado engañar por él en su momento. Lo hace en una columna de opinión muy contundente que publica Lecturas, donde dice claramente que el Julio Iglesias que ella conoció «ha muerto» porque no tiene nada que ver con el monstruo que dibujan ahora estas chicas.

Y no solo le ha sorprendido saber que presuntamente humillaba a sus trabajadoras de esta manera, sino que le consta que todas las parejas de Julio Iglesias a las que entrevistó tampoco se lo esperaban. «¿A qué mujeres cautivadas por él he conocido? Bueno, confieso que yo estuve en esa lista. No hubo encuentro carnal, pero hubo mucha ternura por parte de los dos. Lo conocí y me cautivó, lo reconozco«.

Y no porque lo percibiera como una representación del macho español, sino precisamente porque en él vio a un hombre «inseguro, humilde, vulnerable y terriblemente frágil«. De hecho, la periodista recuerda que le decía que se sentía solo y que tenía «muchas pesadillas». Ahora, Pilar Eyre dice que aquel Julio «ha muerto» para ella: «Estoy de luto, ya que han dejado de gustarme sus canciones porque les descubro significados que me repelen«. De hecho, desde aquí ha aplaudido el trabajo de los periodistas de Eldiario.es y Univisión que lo han sacado todo a la luz: «Les doy total credibilidad a las víctimas«.

Pilar Eyre critica a Julio Iglesias en un escrito muy duro | YouTube

Ha pedido que las indemnice, aunque también es consciente de que eso no compensará que les haya destrozado la vida: «Aquellos que te hemos admirado, Julio, los que te hemos querido… merecemos una explicación sincera. No unas disculpas baratas ni un comunicado calculado hasta la última coma. Quiero ver cómo nos miras a los ojos y nos dices a todos que sí, que eres culpable y que intentarás reparar el daño que has hecho y que nos pides perdón».

¿Qué le decían las exparejas de Julio Iglesias a Pilar Eyre?

A lo largo de todos sus años de carrera, Pilar Eyre ha podido hablar con muchas de las amantes de Julio Iglesias. En este artículo, ha recogido algunos de los testimonios que más le llamaron la atención en su momento y que ahora, tras filtrarse esta denuncia, cobran más significado. ¿Por ejemplo? Cuando la actriz Sydne Rome le confesó que al artista le gustaba «morderle la cabeza»: «Hacíamos unas cosas…», le habría reconocido.

Vaitiare le decía a Pilar Eyre que Julio lo era «todo» para ella, pero él no decía lo mismo: «En ese momento, el cantante tenía una relación con La Flaca, con Sydne, con Vaitiare y varios miles más de mujeres». De hecho, cuando Sydne ya era mayor le habría dicho a Pilar Eyre que le parecían «pocas» cuando decían que Julio Iglesias había estado con tres mil mujeres.

Julio Iglesias ha recibido críticas de muchos | Europa Press

Una periodista que se suma al clamor crítico contra él, que se defiende en Instagram sin convencer a demasiada gente.