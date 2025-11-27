Pilar Eyre: «La entrevista de Juan Carlos es indignante y miente constantemente”

Juan Carlos de Borbón ha concedido una entrevista bomba en la televisión francesa en la que ha llegado a pedir que los españoles lo «perdonen» y «entiendan» lo que ha hecho. Como era de esperar, la cronista Pilar Eyre ha aprovechado la situación para dar su opinión y se ha mostrado muy enfadada en la conexión que ha hecho en El matí de Catalunya Ràdio: «Estoy muy indignada, no sé si podré ordenar todas las ideas que tengo porque después de escuchar esta entrevista y ver que todas las respuestas de Juan Carlos son indignantes. No está conectado con la realidad en absoluto y no sabe qué piensan de los españoles, miente constantemente en muchas cosas y no sé qué pretende con esta entrevista porque parece que quiera dilapidar aún más el capital que ganó al principio de su reinado«.

Entre los titulares que ha dejado caer, que ha cometido errores pero que no se arrepiente de nada y que no tiene remordimientos: «No tiene ningún tipo de pudor porque se iguala a errores que puede cometer cualquier ciudadano, pero él ha cometido errores tremendos«. A su hijo lo deja muy mal, ya que atribuye su abdicación a sus problemas de salud: «Él dice que su hijo no quería que abdicara, pero eso es una mentira como una casa. Desde enero hasta junio intentó que el rey abdicara sin parar mientras que él se resistía».

Los titulares más impactantes de la entrevista de Juan Carlos de Borbón | France TV

Pilar Eyre critica las mentiras que ha dejado Juan Carlos en la última entrevista

Juan Carlos ha llegado a decir, en esta conversación, que cree que el único error que ha cometido ha sido con la familia: «¿Pero no decía que Leticia era quien había cargado a la familia? ¿Y todos sus errores con la ley y con Hacienda? ¿Y con la gente que creía en él? ¿Cómo ha cargado el juancarlismo?». ¿Otra mentira? Cuando Juan Carlos dice que el día antes de morir, Francisco Franco le dijo que quería que fuera rey cuando eso es mentira porque el dictador no habló los últimos 20 días de vida.

El rey emérito ha mezclado ideas, como el momento en que ha dicho que fue él a recibir a Pinochet al aeropuerto porque Francisco Franco no podía. Está claro que no podía, porque ya había muerto para entonces: «Él venía al funeral, de hecho«. ¿Hay aquí un signo de demencia? Pilar Eyre cree que no, que está todo muy calculado: «Yo he visto la cabeza clara, con audífono y un francés muy bueno. Creo que ha reinventado tantas veces la historia que se lo ha acabado creyendo».

¿Qué ha explicado Juan Carlos de Borbón en la entrevista en la televisión francesa? | France TV

Una entrevista que concede con un tono un poco más conciliador que las memorias, donde se muestra muy punzante. Eso sí, queda claro que su verdad no es la verdad absoluta…