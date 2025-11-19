El libro de memorias de Juan Carlos se ha convertido en una bomba mediática. Desde que el Emérito dejó España para trasladarse a Abu Dhabi, se ha hablado mucho de sus aventuras del pasado, polémicas y rumores que ahora han salido a la luz bajo su versión. Juan Carlos no ha dejado ninguna migaja y ha destinado capítulos y palabras para todos los miembros de la familia real española. Infidelidades, «el error» que cometió con Corinna, el perdón a Sofía de Grecia y los elogios a Froilán, el nieto más polémico de la familia. Sin embargo, quien ha recibido la peor parte ha sido Leticia.

Juan Carlos concedió el pasado mes de octubre una entrevista con Le Figaro para hablar de las memorias y allí reconoció «la mala relación» con la esposa de su hijo Felipe. Unas declaraciones muy polémicas en las que admitía que «hay un desacuerdo personal» entre ellos. Ahora, la periodista Pilar Eyre recoge las reacciones y cómo está la ex periodista tras salir a la luz todas estas declaraciones incendiarias.

Juan Carlos de Borbón no se corta ni un pelo en sus memorias | Europa Press

¿Cómo está Leticia tras la publicación de las polémicas memorias del Emérito?

La periodista experta en casas reales ha dedicado su blog semanal en la revista Lecturas para hablar de la reacción de Leticia a la bomba que han supuesto las palabras de su suegro. En su último viaje oficial a China, se la ha visto «muy seria», casi «sin sonreír» y en silencio, con su marido muy pendiente de ella. Durante el banquete que compartieron en el país, Leticia optó por un atuendo sin grandes accesorios, explica Eyre. «Ni anillos, ni collares ni pulseras, solo unos pendientes. Su actitud en todos estos actos era contenida y vulnerable». El único momento en el que la habrían visto más animada fue la visita a la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, «porque siempre se muestra así cuando está con niñas o gente joven». ¿Qué pena oculta Leticia? Según ha podido saber la periodista, Leticia está «más que enfadada, dolida y disgustada» porque desconocía el contenido del libro y todo el revuelo que levantarían las palabras del Borbón Emérito.

Leticia, «dolida» por las palabras de Juan Carlos en sus memorias | Europa Press

«Cuando se enteró, no daba crédito», explican sus fuentes. ¿Cuál habría sido su primera reacción una vez vio las palabras hostiles que había expresado públicamente Juan Carlos? Habló con su marido para preguntarle: ‘¿Tú crees que me lo merezco?’. En cualquier caso, Felipe «se puso del lado de su esposa frente a su padre». «Le duele lo que ha dicho de él, pero sobre todo sabe cuán injusta es la acusación de que Leticia ha dividido a la familia». La periodista recalca que, aunque Juan Carlos se queja de la llegada de la mujer a la familia real, él en aquel momento hacía vida de casados con Corinna, por lo tanto, predicar con el ejemplo no ha sido su caso.

¿Qué explica Juan Carlos sobre la relación con Leticia?

¿De dónde viene toda esta guerra abierta que se ha encendido con las memorias de Juan Carlos? Hay muy mal rollo entre suegro y nuera, según lo que dice en el libro. «Hay distancia entre nosotros y eso no ha ayudado a la cohesión de nuestras relaciones familiares», de hecho, apunta que «nunca ha habido buena sintonía» entre ellos. Un rumor muy extendido que por fin da la razón a los chismes que han estado saliendo a la luz todos estos años. Además, también dedicó unas palabras a su hijo, diciendo que no quedará muy contento con lo que ha publicado -cosa que ya es evidente- y lo acusa «de ser muy frío» cuando lo forzó a abandonar el país. Sea como sea, la guerra abierta continúa y no parece que haya opciones de reconciliación próximamente.