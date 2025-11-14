La conversación más loca de Clara Lago y Leticia: «Pareces una figura del belén»

Clara Lago nunca ha tenido pelos en la lengua, un rasgo de su personalidad que gusta mucho a los fans y que ha quedado patente en muchas de las entrevistas que ha concedido desde que es famosa. La actriz, conocida especialmente por su papel en Ocho apellidos vascos y Tengo ganas de ti, ha sacado a la luz una anécdota que demuestra que también es sincera en su vida privada cuando no tiene cámaras delante. Sorprendentemente, la historia que ha contado la relaciona directamente con Leticia. ¿Y qué tiene que ver con la monarca española? Resulta que coincidieron en un bar y la conversación que mantuvieron fue de lo más surrealista.

Han invitado a Clara Lago al pódcast La Ruina y, aquí, ha confesado que protagonizó un momento de tierra, trágame cuando decidió que era buena idea acercarse a hablar con Leticia hace unos años. Era el 2014, así que han pasado unos cuantos años, pero la intérprete aún recuerda perfectamente la sensación de vergüenza extrema que sintió. Ella estaba protagonizando una obra de teatro cuando, los entonces príncipes, tomaban una cerveza en uno de los lugares de moda de Madrid.

Clara Lago comparte una anécdota vergonzosa con Leticia | Youtube

¿Qué ha explicado la actriz en este pódcast? | Youtube

La actriz se acercó mientras intentaba disimular, pero sin vergüenza porque se había tomado «dos vinos». Y Leticia, con mucha naturalidad, la saludó: “Hola, Clara”. En ese momento, iniciaron una conversación amable que acabaría con ella invitándola a su obra de teatro. Hasta que, en un momento dado, la entonces princesa soltó un “qué delgada estás” dirigido a Clara Lago que provocó el revuelo que vendría después.

¿Qué le dijo Clara Lago a Leticia sobre su físico?

Y es que, después de aquello -que habría sido con un tono muy amable-, Clara Lago se habría indignado un poco porque es más que evidente que Leticia no es que esté demasiado gorda tampoco, precisamente. Su amiga Íngrid Rubio siempre le hacía broma diciendo que estaba tan delgada que parecía una figura del belén. ¿Y qué hizo la actriz? Decir exactamente eso a la reina: “Mira quién fue a hablar, si usted parece una figurita del belén”.

Leticia se habría quedado con la boca abierta, claro, mientras que Felipe habría hecho una mueca y “una risa nerviosa”. La actriz dice que se ha arrepentido toda la vida de haber soltado aquello, pero ahora aprovecha para pedirle disculpas: “Leticia, si me estás oyendo te pido perdón”.

Leticia le habría dicho a Clara Lago que la veía muy delgada y esta se habría devuelto | Europa Press.

Una historia divertida de la que ha dado más detalles ahora, después de haber dejado caer en el pasado que algo había pasado entre ellas.