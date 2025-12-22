Así es el piso de soltera de Letizia, ahora ocupado por su madre

Letizia vivía en un piso en Moratalaz, una zona relativamente humilde de Madrid, antes de prometerse con Felipe de Borbón y entrar a formar parte de la familia real. Ahora es la madre quien se ha quedado con esta propiedad, curiosamente, en lugar de gastar el dinero e irse a vivir a una finca en una zona más lujosa. La revista Lecturas ha descubierto la historia que esconde esta casa, por la que han pasado algunas personas.

Paloma Rocasolano se instaló aquí con las tres hijas cuando se separó de su marido en 1998, un piso que compró para ellos y en el cual más tarde acabarían viviendo sus padres. Posteriormente, sería Letizia quien residiera una temporada como piso de soltera. Y ahora, es la madre quien ha vuelto después de vivir una temporada en Murcia con su nuevo novio.

Fue el verano pasado cuando salió a la luz que la enfermera se había trasladado a un pequeño pueblo de 2.000 habitantes situado al lado del Mar Menor. Allí reside una importante colonia inglesa, razón por la cual a su pareja le interesaba estar allí para poder hacer negocio. Fue un traslado temporal al cual han puesto fin, ya que vuelven a vivir en la capital madrileña.

Paloma Rocasolano vive en el piso que fue de soltera de Letizia | Europa Press

El empresario británico Marcus Brandler vive con ella desde hace cinco años, lo que demuestra que esta relación está bastante consolidada. De hecho, los fotógrafos los han captado recientemente mientras paseaban, de la mano, por el Parque del Retiro. A sus 73 años, parece que la madre de Letizia está viviendo una segunda juventud porque siempre se les ve muy tiernos y dándose besos como dos adolescentes.

¿Quién es Marcus Brandler, el padrastro de Letizia?

¿Pero quién es y qué se sabe de tal Marcus? El padrastro de Letizia nació en África en 1957, cuando Nigeria todavía era una colonia británica. A sus 68 años, continúa trabajando como directivo de una empresa que se dedica a la importación y exportación de café, té, cacao y especias.

De su vida personal, también se ha filtrado a la prensa que se casó con una mujer que residía en Girona. Con ella tuvo tres hijos, así que también mostró una familia numerosa como hizo en su momento la madre de Letizia. Marcus tiene una hermana y tres hermanos, uno de los cuales comparte con él la dirección de esta empresa familiar que fundó su padre.