La cara más prepotente de Paloma Rocasolano: «¿No sabe quién soy yo?»

Paloma Rocasolano tiene muy mala fama desde que empezara a filtrarse información controvertida sobre ella. Dicen que la madre de Letizia es una mujer de carácter que tendría mucho más poder en la Zarzuela de lo que la gente cree, hasta el punto de que ella es la única abuela que disfruta de la compañía de Leonor y Sofía. No habría reunión familiar sin su presencia, una persona importantísima en la vida de su hija que ha interrumpido con fuerza entre Borbones.

Su figura ha estado rodeada de informaciones controvertidas, del mismo modo que también se han publicado titulares escandalosos sobre ella. ¿El último? De El Mundo , que se ha enterado de una anécdota que deja la madre de Letizia muy y muy mal.

Dicen que Paloma Rocasolano, enfermera de profesión, se apuntó a Historia de Grecia en una universidad en línea . En uno de los exámenes, que sí que son presenciales, habría sido pillada por la profesora con parte de la lección escrita en unos apuntes que llevaba escondidos: «La invitaron a salir del aula al ser sorprendida con una hoja antirreglamentaria con apuntes que coincidían con el temario del examen».

Paloma Rocasolano, con los monarcas y Sofía de Grecia | Europa Press

Paloma Rocasolano, pillada mientras copiaba en un examen

A partir de aquí, se filtran dos versiones contradictorias. ¿La primera? Que Paloma se enfrentó a la profesora cuando vio que no era demasiado empática: «Cuando acabe usted con esto, grape también la chuleta con los folios», le habría espetado la maestra. Y Paloma Rocasolano no se habría quedado callada. Lejos de aceptar que lo había hecho mal, habría estallado de rabia: «Quiero ver ahora mismo a la presidenta del Tribunal. ¿No sabe usted con quién está hablando? Soy la madre de Letizia Ortiz«, habría soltado con prepotencia. Ahora bien, esto no habría tenido efecto: «Sí que sé quién es, una mujer que está copiando. Yo soy la presidenta del tribunal, así que salga de la sala».

La otra versión niega que Paloma Rocasolano se volviera y, de hecho, aseguran que la mujer se habría quedado callada al saber que lo habían pillado y se habría ido voluntariamente de la clase: «Se limitó a rogar a la vigilante del examen que no explicara lo que había pasado porque era la madre de Letizia y no quería que esto transcendiera».

Leonor, con la abuela materna | Europa Press

Es probable que nunca se sepa cuál de las versiones es la verdadera, aunque mucha gente considera más probable que mostrara su cara más prepotente.