Los motivos de Letizia para continuar enfadada con Cristina de Borbón

Letizia y Cristina de Borbón están más enfrentadas que nunca. Siempre han tenido mala relación, pero parece que las cosas entre ellas habrían empeorado todavía más en los últimos meses. Así lo asegura Pilar Eyre, que habría hablado con gente próxima a la familia real.

Están a punto de coincidir en Mallorca, unas vacaciones en las que no se lo pasarán muy bien si la situación está tan tensa como dicen. Parece que a Letizia no le gusta que no haya firmado todavía los papeles del divorcio con Iñaki Urdangarin, así como tampoco entiende que lleve el anillo de casada mientras el marido hace vida con la nueva pareja públicamente.

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se reencuentran en Ginebra | Europa Press

¿Por qué tienen tan mala relación Letizia y Cristina de Borbón?

¿Cuándo empezó el mal rollo entre ellas? Siempre se ha dicho que en un principio tenían muy buena relación y que hacían muchos encuentros de parejitas, pero la amistad se rompió cuando Letizia se negó a alojar los padres de Iñaki Urdangarin a casa. Aquí la cosa empezó a enfriarse y cuando realmente acabó de romperse fue el día que el ex duque de Palma cumplió 40 años: «El jugador de balonmano pidió ayuda a Felipe para poder pagar la hipoteca y él le dijo que si no podía comprar la casa, que por qué lo hizo. Aquí cada uno se paga lo suyo , contestó», dice en Lecturas.

Como era de esperar, la implicación de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos acabó de distanciarlos del todo: «La aversión mutua se acentuó, Cristina se negó a romper el matrimonio y visitó a Iñaki a prisión aunque sabía que esto causaría su expulsión del núcleo real». Habrían estado sin hablarse desde entonces, hasta que Letizia supo que habían captado Iñaki en unas fotos con otra mujer y la llamó directamente para advertirla antes de la publicación de la revista: «Cristina lo supo gracias a su cuñada».

Letizia y Cristina de Borbón se habrían discutido | Europa Press

Lejos de mejorar las cosas entre ellas, este hecho no ha cambiado nada. Se han visto varias veces recientemente, pero siempre se han ignorado: «La relación está rota y los motivos podrían ser dos. El primero, la incómoda y estrecha relación de Cristina con su padre y la obcecación al negarse al divorcio y lucir el anillo de boda».