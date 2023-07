Cristina de Borbón y Iñaki Urdangarin han vuelto a posponer la firma de su divorcio. Continúan sin ponerse de acuerdo en cuanto a los detalles económicos, un quebradero de cabeza que quieren aparcar durante el verano. Explican fuentes próximas que, por eso, habrían decidido tomarse un respiro y dejar de banda unas negociaciones que están costando.

Monarquía Confidencial ha podido saber los motivos concretos de esta decisión, la que los mantendrá unidos en matrimonio como mínimo hasta septiembre: «La situación es complicada entre Irene Urdangarin y su padre, con quien todavía no ha conseguido llegar a un buen entendimiento. Además, Cristina de momento no acepta las elevadas exigencias económicas de su ex».

¿Qué pide Iñaki Urdangarin a cambio de firmar el divorcio de Cristina?

¿Y qué es lo que quiere el ex duque de Palma? A cambio de firmar los papeles de separación, exigiría que fuera Cristina quien le pagara los escoltas: «Este tema saca de quicio a la infanta española porque esta protección también cuidaría de Ainhoa Armentia, su novia, cuando le acompañe. No está dispuesta a ver este tipo de situaciones porque cree que le humillan».

También tienen pendiente poner una cifra concreta a la manutención que le pasará Cristina, ya que considera que no tendría que pagarle la residencia si realmente vivirá en ella con la nueva pareja: «Ella no tiene que mantener a nadie. Si se tienen que separar, pues que cada uno viva su vida como pueda». Ella habría aceptado pasarle una cantidad determinada al mes para ayudarlo a poder pagar los gastos de los hijos cuando pasen unos días con él, pero no quiere que le exija tanto dinero.

Iñaki Urdangarin quiere una manutención | Europa Press

Todo podría ser que Iñaki Urdangarin tuviera amenazada, en cierto modo, a la madre de sus hijos. Debe tener muchísima información comprometida de toda la familia real y estaría exigiendo un dinero a cambio de su silencio. Esta versión no ha sido confirmada, está claro, pero resulta la más creíble.

Cristina reflexionará sobre su futuro durante las vacaciones familiares en Mallorca, unos días con los hermanos y todos los sobrinos que no se producían desde hace cinco años. Iñaki Urdangarin, mientras tanto, ha estado disfrutando de un tiempo más fresco en Asturias en compañía de la novia y unos amigos con quienes han hecho una ruta en bicicleta.