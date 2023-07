Risto y Natalia rompen definitivamente: «Ella ha vuelto con su ex»

Risto Mejide y Natalia Almarcha han roto definitivamente. Era la semana pasada cuando se filtraba que se habían reconciliado por sorpresa después de criticarse públicamente, una buena sintonía que ha durado poco. Parecía que estaban felices de haberse perdonado y, de hecho, acudieron juntos a la boda de Edurne y David De Gea en Menorca. Los problemas entre ellos han pesado más y, finalmente, habrían decidido seguir cada uno por su camino. El viaje en avión de retorno habría sido la prueba que las cosas entre ellos no funcionaban, teniendo en cuenta que varios testigos aseguran a El Periódico que les habrían oído discutirse «durante todo el viaje»: «Se veía muy mal rollo entre ellos«. Seguramente por eso los fotógrafos los captaron con las caras tan largas a su llegada al aeropuerto…

Laura Fa ha hablado con el entorno de la farmacéutica y le han dado información sobre esta segunda -y, al parecer, definitiva- ruptura. ¿Lo más fuerte? Que ella ha dado el paso de romper y ha aprovechado para volver con su ex: «Lo que dicen es que a ella toda esta vida de Risto y los medios de comunicación no le ha gustado, que le echaba para atrás porque ella quiere una vida discreta como la que puede tener con este chico que la va a buscar a la farmacia. Han recuperado su relación. Natalia adoptó a su perro con este chico, una persona con quien tenía un proyecto de vida en común y con quien ahora ha querido volver. Se trata de un profesor valenciano muy discreto con quien salía antes de conocer a Risto».

Risto y Natalia han roto definitivamente | Europa Press

La pareja habría discutido mucho al avión | Europa Press

¿Por qué han roto Risto y Natalia Almarcha?

La cosa va más allá, ya que los amigos de Natalia saben el motivo de la ruptura con Risto: «A su entorno no se les gustaba nada la relación que tenía con él porque tiene un carácter mucho más intenso y, a veces, les parecía que ella estaba un poco anulada. Ella quiere una vida discreta y, por eso, ha preferido dejarlo. No le desea ningún mal a Risto, pero sí que quiere que vayan cada uno por su parte. La relación se ha acabado más o menos bien, pero no sé yo si la cosa continuará muy bien porque no sé cómo llevará Risto que haya vuelto con su ex. La gente tiene claro que eran dos caracteres muy diferentes y que no sería bueno para Natalia estar junto a Risto«.

Además, parece que también habría sido un problema que Risto «no soportara» al perro de Natalia, a quien quiere como a un hijo. También podría haber afectado la diferencia de edad entre ellos, teniendo en cuenta que se encuentran en fases de vida diferentes y que han tenido dos vidas que no tienen nada a ver la una con la otra.