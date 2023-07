El último enfrentamiento entre Letizia y Cristina: «Tú no eres nadie»

Letizia y Felipe de Borbón coincidirán con el resto de la familia en Mallorca a principios de agosto. Sofía de Grecia ha conseguido convencer a los tres hijos y a todos sus nietos para pasar un verano juntos después de muchos años sin reunirse. La reina emérita tiene ganas de verlos unidos, un deseo que puede acabar muy mal si hacemos caso a los rumores que rodean el último encuentro de Letizia y su cuñada Cristina. De hecho, la revista Lecturas asegura que habrían protagonizado un incidente «muy incómodo» el año pasado.

Solo coincidieron un par de días, pero la tensión entre ellas habría estallado a la hora de cena. Explican que habrían discutido porque a Cristina no le parecía «adecuada» la ropa que llevaba su cuñada y así le habría hecho saber. La cuestión es que Letizia justo acababa una sesión de deporte y se habría sentado a la mesa sin cambiarse.

La actual monarca, enfurecida, habría estallado de rabia al oír que la criticaba y le habría dejado claro que ella «no era nadie» para juzgar cómo iba vestida y que podía llevar «lo que quisiera» porque estaba «en su casa de vacaciones». La cosa habría empeorado cuando Letizia le habría dejado claro a Cristina que ella continuaba sin ser bien recibida: «Le dijo que ella estaba allí gracias a sus hijos y que, si no fuera por ellos, no volvería nunca más a Marivent».

Letizia se habría defendido ante las críticas de Cristina de Borbón | Europa Press

Felipe, Cristina y Elena coincidirán en Mallorca después de cinco años

Cristina, Elena y sus respectivos hijos pasarán unos días con la madre en la isla Balear y después pondrán rumbo a Abu Dabi para disfrutar de la compañía de Juan Carlos de Borbón. No será muy bonito pasar unos días bajo el mismo techo que el hermano y la cuñada cuando es evidente que no tienen buena relación, más bien todo lo contrario.

Cristina de Borbón, indignada con la actitud de Iñaki Urdangarin | Europa Press

Lo peor de todo es que seguro que aprovechan esta coincidencia en Mallorca para dejarse fotografiar en una estampa familiar más que falsa e impostada.