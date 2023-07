Jordi Cruz no ha querido ir a la boda de Tamara Falcó y ahora se sabe por qué

Jordi Cruz estaba invitado a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, pero optó por declinar la invitación. La socialité y el chef se hicieron amigos al coincidir en Masterchef , programa en el que se habló mucho de su complicidad. Que tengan confianza ha dado alas al cocinero para soltar todo lo que piensa, por eso, también sobre las infidelidades que ha cometido Íñigo.

Hubo un momento en el que Jordi Cruz dijo públicamente que no se fiaba de él y que preferiría que Tamara cortara con el empresario: «Íñigo nunca me ha gustado«, espetó. Teniendo en cuenta que siempre lo ha criticado públicamente y que le habría dicho a Tamara que sería mejor que lo dejara, el cocinero habría optado para ser fiel a sus valores y no quiso ir a la boda porque estaría en contra. De hecho, en pleno programa le habría dicho que «no se creía» que Íñigo hubiera cambiado después de engañarla una vez.

Jordi Cruz, el cocinero de Masterchef , no es fan de Íñigo Onieva

«Jordi Cruz creía que Tamara se equivocaba al dar una segunda oportunidad a Íñigo y ha demostrado que no quería formar parte de la celebración de este amor», dicen en Semana . La revista ha hablado con gente próxima a él, quienes confirman que este ha sido el motivo que explica por qué no ha ido a la boda cuando sus compañeros Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera sí.

No ha querido quedar bien, ha preferido ser coherente con sus palabras: «Le desea el mejor a la marquesa de Griñón, pero ir a boda sería un poco cínico si se tiene en cuenta lo que piensa del novio«.

Ahora mismo, Jordi Cruz está centrado en el trabajo y en el nacimiento de su primer hijo. Su prometida, la arquitecta brasileña Rebecca Lima, está embarazada y quedan pocas semanas para que den la bienvenida a un bebé muy deseado.