¿Dónde vivirán Tamara Falcó e Íñigo después de la boda? Todas las fotos

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han tenido que hacer frente a su primer problema solo tres días después de la mediática boda. En las primeras declaraciones a Europa Press como hombre casado, el empresario aseguraba que están «muy bien y muy felices», sin reconocer que han tenido un inconveniente que les impide seguir los planes que tenían. Su idea era trasladarse al piso nuevo que están decorando desde 2020 apenas después de la celebración del enlace, pero este traslado tendrá que esperar.

La revista Semana ha podido saber que las obras se han atrasado y que esto hace imposible que empiecen a vivir allí aún. De hecho, no será hasta el mes de octubre que estará todo listo: «La reforma de la casa no ha acabado todavía, la constructora no podía empezar hasta marzo y el ya matrimonio lo ha tenido que aceptar».

¿Entonces dónde vivirán en estos primeros meses de casados? Según fuentes próximas a ellos, han decidido instalarse en el piso de 100 metros cuadrados que tiene alquilado Íñigo, por el que paga 3.000 € mensuales. De momento lo tienen todo preparado para poner en marcha la luna de miel por Australia, será cuando vuelvan que los veremos vivir allí: «Tamara está feliz y a la espera de poder trasladarse en una casa propia que ha decorado totalmente a su gusto».

¿Cómo es el piso que ha comprado Tamara Falcó?

Tamara Falcó adquirió en 2020 un piso que justo empezaba entonces su construcción. Domotizado al 100%, se trata de un ático muy moderno de 186 metros cuadrados con dos terrazas que estaría a nombre de la marquesa únicamente. Situado en una urbanización de lujo con piscina comunitaria, se encuentra muy cerca de la casa de Isabel Preysler.

Le habría costado 1,5 millones de euros, lo que demuestra que no se trata de un pisito cualquiera. Solo hay que decir que una de las terrazas cuenta con una piscina privada solo para ella. Cuatro habitaciones, tres lavabos, una cocina americana y un comedor muy amplio completan el resto de espacio.

De momento, se centrarán en disfrutar del viaje de boda antes de volver a Madrid y tener que esperar unos meses hasta poder instalarse definitivamente en el nuevo nido de amor que han construido.