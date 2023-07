Alba Carrillo, desesperada: «Me echaron como a un perro y lloro cada día»

Alba Carrillo ha dicho de todo a los antiguos jefes que tenía en Telecinco, una cadena que la despidió de un día para otro sin ningún motivo aparente. Muy molesta, ha descargado su rabia y ha sacado a la luz algunos de los secretos más turbios de la cadena. Les ha acusado de pagar sueldos nefastos y de no tratar bien a los tertulianos, una crítica que ha continuado en un directo en Twitch esta madrugada.

«He hablado desde la verdad y he dicho las cosas como son. No hay más. Mi despido fue injusto y no me han tratado bien. No tengo derecho al paro, no he tenido un certificado de la empresa y no he tenido una carta de despido», ha lamentado. Considera que ella es la única quién está sufriendo consecuencias económicas «y también en mi vida personal y emocional«.

De hecho, asegura que está muy afectada: «Desde el 31 de marzo que estoy llorando cada día, lloro cada día desde que me echaran como a un perro. Soy yo quien he sufrido y, por eso, soy yo quien lo dice. Me parece bien que no os guste, pero no sabéis cuál es mi situación y no callaré ante nadie», advierte.

Alba Carrillo carga contra Telecinco | Twitch

Alba Carrillo critica a dos presentadoras importantes de Telecinco

No contenta con esto, Alba Carrillo ha aprovechado para criticar a Ana Rosa Quintana y le ha acusado de ser una «clasista»: «Apuñaló a María Teresa Campos en el pasado y no vela por el bienestar de sus trabajadores como tendría que hacer». También ha hablado mal de Emma García: «Es una machista que a mí me llevó hasta el límite, mientras que a Jorge Pérez lo dejaba hablar tranquilo».

A pesar de su adiós en Telecinco, Alba Carrillo volverá a la pequeña pantalla de la mando de TVE. La modelo, se colará en las casas de los españoles gracias a su participación en la edición VIP de El cazador, el programa que presenta Rodrigo Vázquez, y que le permitirá mostrar al mundo su nivel cultural.