Belén Esteban ha sido una de las invitadas más sorprendentes de la gran noche de Ibai Llanos, el streamer más exitoso de los últimos años. La velada del año ha reunido a personas conocidas en varios ámbitos, un espectáculo que la reina de Sálvame no se ha querido perder. En su perfil de Instagram ha compartido fotografías con un montón de gente famosa con quien se iba encontrando. ¿La imagen más curiosa? La que se ha hecho junto a Gerard Piqué.

«¡He visto a Piqué y se ha hecho una foto conmigo!», estallaba muy emocionada. Cuándo ha posado en el photocall , ha querido agradecer al exfutbolista del Barça que haya querido mirar a cámara sonriente a su lado: «Se lo agradezco mucho, madre mía. Con lo que le hemos criticado al pobre…», decía en referencia a todas las malas palabras que le han dedicado en el programa del corazón desde que se separara de Shakira.

Gerard Piqué y Belén Esteban, juntos en una foto | Instagram

Belén Esteban, estrella de la noche de Ibai Llanos | Twitch

Gerard Piqué, en el día grande de Ibai Llanos | Twitch

Belén Esteban aprovecha y habla de la nueva aventura de Sálvame en Netflix

La imagen ha sido, cuando menos, muy curiosa. Los reporteros han aprovechado la presencia de Belén Esteban para preguntarle sobre su nueva aventura profesional en Netflix ahora que Telecinco ha cancelado Sálvame . Todavía no puede revelar muchas cosas porque han firmado hace pocas semanas. Ha confirmado que, tal como se ha publicado, la idea es que marchen de viaje a Estados Unidos y Sudamérica para participar en otros programas del corazón similares al que hacían ellos.

«Aunque no te lo creas, todavía no sé cuando me voy. Nos avisarán dos o tres días antes, como siempre. No puedo hablar sobre el tema, pero solo te digo que estoy muy feliz. Todos estamos muy felices y agradecidos a toda la gente que ha visto el anuncio, que ha sido lo más visto de Netflix España. Muchas gracias», ha añadido.

La gente ha gritado más con Belén Esteban que con otra persona, pues normal #LaVelada3 pic.twitter.com/UoHOVaPBo8 — paula² (@paaulacil) July 1, 2023

La tertuliana de televisión ha sido recibida con un montón de aplausos, lo que ha generado muchísima curiosidad en Twitter. Parece verdad que la gente le quiere, después de tantos años en antena.