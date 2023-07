Lydia Lozano reconoce haber sufrido mucho en ‘Sálvame’

Lydia Lozano forma parte del grupo de colaboradores de Sálvame que han fichado por Netflix después de la cancelación del programa del corazón en Telecinco. Ella ha estado en la plantilla desde el principio y, de hecho, muchos consideran que ha sido la tertuliana que más ha recibido a lo largo de estos 14 años de emisión. Los compañeros han cargado contra ella y, con mucha probabilidad, debe de ser quien más ha llorado en aquel plató. Ella misma acaba de reconocer que lo ha pasado bastante mal, unas declaraciones que suponen sus primeras palabras como ex trabajadora del espacio de Mediaset.

Ha acudido al photocall de un acontecimiento por la tarde y los periodistas de Europa Press han aprovechado su presencia para saber que opina del final del programa y qué balance hace de su paso por allí. Sorprendentemente, ha confesado que lo ha afectado mucho recibir por todas bandas en este trabajo en televisión: «Yo he salido muy tocada de este programa, pero también he disfrutado mucho», espeta Lozano.

¿Qué hará Lydia Lozano a partir de ahora?

A partir de ahora intentará cambiar de chip y disfrutará a máximo de la oportunidad que los ha dado la plataforma de pago. Eso sí, todavía no tienen fecha de estreno en Netflix y esto quiere decir que tiene por adelantado unas pequeñas vacaciones después de muchos años en que también trabajaba durante el verano: «Mi marido ha sido preocupado por mí y ahora me ha recomendado que me coja un tiempo para descansar. Quiero redecorar la cabeza de mi marido, su vida y el armario porque es un desastre. Quiero cuidarlo y aprovechado para quedar con amigos».

De hecho, dice que estará todo el verano a casa de personas próximas: «Un amigo mío se ha comprado una casa en Menorca e iré a verlo. Otro se ha comprado otra… Quizás me haré una ruta por España. Ya dije que el día que me quedara al paro, estaría todo el rato en la calle. ¡Y aquí estoy!».