Jorge Javier vuelve al hospital: primera fotografía después de un mes aislado

Jorge Javier Vázquez fue la principal ausencia del final de Sálvame , uno de los programas más icónicos y característicos de su carrera televisiva. A muchos les sorprendió que ni siquiera apareciera en una videollamada, un silencio sepulcral que hacía intuir que algo le pasa. El presentador de Badalona está totalmente desaparecido desde el mes pasado, cuando anunció que cogería la baja médica porque necesita desconectar y centrarse, ahora sí, en su salud. Desde entonces solo se ha sabido que está visitando el hospital con frecuencia para someterse a varias pruebas, lo que normalmente no es buen augurio.

Hoy, la revista Lecturas publica una fotografía suya en portada en la que se le ve con más canas y aspecto desmejorado. Aseguran que han podido comprobar que, efectivamente, está acudiendo al centro médico y que algo pasa. De hecho, estaría tan mal y aislado que ni siquiera vio la última emisión del programa del corazón.

La fotografía, en la que se le ve con ojeras de sol, un libro en las manos y cara seria, habría sido tomada este mismo lunes en la puerta del hospital. Hay que recordar que el último escrito que publicó el presentador dejaba caer que sentía mucha ansiedad últimamente: «Hace nueve días salía la noticia que cierran Sálvame . Se ha acabado. De repente me vi estirado al sofá totalmente exhausto y me pregunté qué haría ahora. Se me cayó el mundo encima. Tantas veces pensando en la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora tendría todo el tiempo del mundo me generó ansiedad».

Jorge Javier no pudo ver el final de Sálvame | Lecturas

Podría ser que esté atravesando un momento complicado en cuanto a su salud mental, pero ¿es este el motivo de sus visitas al médico? ¿O tiene alguna enfermedad y todavía no se ha filtrado a la prensa? De momento todo es una incógnita a su alrededor, pero no parece buena noticia que no quisiera participar en la despedida de su programa y que ni siquiera lo quisiera sintonizar desde casa.