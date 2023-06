Jorge Javier torna a l’hospital: primera fotografia després d’un mes aïllat

Jorge Javier Vázquez va ser la principal absència del final de Sálvame, un dels programes més icònics i característics de la seva carrera televisiva. A molts els va sobtar que ni tan sols aparegués en una videotrucada, un silenci sepulcral que feia intuir que alguna cosa li passa. El presentador de Badalona està totalment desaparegut des del mes passat, quan va anunciar que agafaria la baixa mèdica perquè necessita desconnectar i centrar-se, ara sí, en la seva salut. Des de llavors només s’ha sabut que està visitant l’hospital amb freqüència per tal de sotmetre’s a diverses proves, el que normalment no és bon auguri.

Avui, la revista Lecturas publica una fotografia seva a portada en la qual se’l veu amb més canes i aspecte desmillorat. Asseguren que han pogut comprovar que, efectivament, està acudint al centre mèdic i que alguna cosa passa. De fet, estaria tan malament i aïllat que ni tan sols va veure l’última emissió del programa del cor.

Publiquen una fotografia de Jorge Javier Vázquez després d’un mes desaparegut

La fotografia, en la qual se’l veu amb ulleres de sol, un llibre a les mans i cara seriosa, hauria estat presa aquest mateix dilluns a la porta de l’hospital. Cal recordar que l’últim escrit que va publicar el presentador deixava caure que sentia molta ansietat últimament: “Fa nou dies sortia la notícia que tanquen Sálvame. S’ha acabat. De sobte em vaig veure estirat al sofà totalment exhaust i em vaig preguntar què faria ara. Em va caure el món a sobre. Tantes vegades pensant en la idea de tenir més temps per a mi i sentir que ara tindria tot el temps del món em va generar ansietat”.

Jorge Javier no va poder veure el final de Sálvame | Lecturas

Podria ser que estigui travessant un moment complicat pel que fa a la seva salut mental, però és aquest el motiu de les seves visites al metge? O té alguna malaltia i encara no s’ha filtrat a la premsa? De moment tot és una incògnita al seu voltant, però no sembla bona notícia que no volgués participar en el comiat del seu programa i que ni tan sols el volgués sintonitzar des de casa.