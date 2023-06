Totes les fotos i els detalls de la boda del germà de Gerard Piqué

Gerard Piqué i Clara Chía s’ho han passat d’allò més bé a la boda del germà de l’exfutbolista. Tots els focus han apuntat cap a ells en aquesta cerimònia, que ha tingut lloc durant el cap de setmana de Sant Joan. Marc Piqué s’ha casat amb la xicota de tota la vida en una gran festa que ha congregat 300 convidats, els quals acudien, en primer lloc, a l’església de Sant Vicenç de Montalt abans de dirigir-se cap a la finca familiar de la núvia, a Llavaneres, que adequava el gran jardí per a celebrar un convidat amb el menjat preparat per un xef internacional tan prestigiós com l’icònic Juvany.

Els fotògrafs s’han congregat a les portes del centre religiós principalment per poder captar Gerard Piqué i Clara. Europa Press els ha pogut fotografiar, encara que ells haguessin intentat passar desapercebuts en sortir per la porta de darrere. Clara Chía ha optat per un vestit aparentment senzill, llarg fins als peus i en color daurat. El disseny és de Victoria Beckham i costa gairebé 1.000 €, així que tan senzill no era. L’antic defensa blaugrana ha anat molt elegant, amb un vestit en blau marí amb la corbata i les sabates a joc.

El programa de Telecinco Socialité els ha captat en plena festa posterior gràcies als vídeos que han anat publicant els convidats a Instagram. Asseguts a la taula presidencial, ho han donat tot i han ballat moltíssim.

Així han anat vestits a la boda de Marc Piqué | Europa Press

Clara Chía, amb un vestit de gairebé 1.000 € | Telecinco

Clara Chía, molt feliç en la festa de la boda | Telecinco

Més fotografies de l’interior de la boda de Marc Piqué

La núvia ha optat per un vestit que fugia de la tradició, tenint en compte que era de color rosa amb un estampat de flors. No ha anat de blanc i tampoc no ha dut un disseny típic de núvia. Sense vel i amb el cabell sense recollir, ha estat una núvia senzilla que ha seguit el seu estil. A la festa s’ha canviat i sí que ha optat per un look en blanc, amb més flors estampades i un complement molt peculiar al cap.

Els pares de Gerard Piqué s’han mostrat entusiasmats davant de la premsa i han reconegut que estaven “molt contents”. Això sí, no s’han pronunciat quan els han preguntat directament si era cert que Gerard Piqué i Clara Chía també passaran aviat per l’altar.

La núvia no ha anat de blanc | Telecinco

El segon vestit de la cunyada de Gerard Piqué | Telecinco

Així anaven vestits els pares de Gerard Piqué | Telecinco

Així estava decorat el jardí de la boda | Telecinco

Al jardí havien col·locat tot de taules llargues per poder distribuir millor els convidats. Decoració senzilla i moltíssima gent en una festa que diuen que han convertit en una festa, ja que en els vídeos que han publicat se’ls veu ballar a tots i amb els nuvis corrents entre les taules. Un dia màgic per a una parella convertida en marit i muller en una família que podria començar a organitzar una altra boda aviat.