Shakira s’enfrontarà d’aquí a pocs mesos a un judici que pot canviar la seva vida radicalment. L’acusen d’haver comès sis delictes d’un frau fiscal que arribaria als 14,5 milions d’euros i, per aquest motiu, volen que ingressi a presó durant vuit anys i que pagui una multa de 23,7 milions d’euros. No tindrà fàcil sortir il·lesa d’aquest tràngol, ja que li demanen que demostri amb prou proves que realment no va viure a Espanya fins al 2015 i que, per això, no va pagar aquí els impostos. El País ha tingut accés a la declaració que va fer la cantant colombiana el 2019 davant del jutge i, sorprenentment, va deixar anar unes quantes clatellades cap a Gerard Piqué (malgrat estar junts encara en aquella època).

Hauria insistit, al llarg de 80 minuts de declaració, que li reclamen diners en uns exercicis fiscals en els quals ella no tenia fixada la residència a Barcelona: “Era una nòmada, una persona sense arrels ni estabilitat. He viatjat a un ritme tan intens que he arribat a estar en tres països en un mateix dia. En aquells anys estava en un molt bon nivell amb la meva música a tot el món, vivia en un avió més que qualsevol pilot”. A més a més, hauria deixat clar que viure a Espanya no era la seva prioritat i que sempre va estar per darrere d’una llista ben clara: els Estats Units, Colòmbia i Bahames.

Shakira dibuixa un Gerard Piqué molt gelós en els primers anys de relació

Ella sempre ha defensat que en els exercicis del 2012, 2013 i 2014 ella era resident fiscal a les Bahames i que tenia una casa allà. Reconeix per primera vegada que no hi vivia per culpa de la seva carrera musical, que li impedia tenir una residència fixa, i per la seva incipient relació amb Gerard Piqué: “Vaig començar a sortir amb ell i si tenia una mica de temps lliure, doncs preferia anar a veure’l a ell a Barcelona abans d’anar a les Bahames i trobar-me al meu ex, que continuava allà. Aquesta situació no feia gens de gràcia a Gerard i no hi anava tant per tal de calmar la seva gelosia, que era normal perquè encara no teníem una relació consolidada, hi havia inseguretat per les dues parts i les ferides de la meva anterior relació encara estaven obertes”. Va negar taxativament haver-se instal·lat a Espanya i, sobretot, haver passat més dels 183 dies l’any que exigeix la llei per ser considerat resident fiscal.

Shakira i Gerard Piqué no tenien una relació estable en un principi | Europa Press

Diu que va començar a anar més a Barcelona per estar més temps amb Gerard Piqué, encara que hauria assegurat que no es veien tant com voldria per culpa de la feina que tenia cadascú: “Estava encantada amb ell. Recordo que estava volant de Marràqueix a Croàcia i que, quan estàvem sobrevolant Barcelona, li vaig demanar al pilot que hi aterrés breument només per poder fer un petó a Gerard. Aquell va ser el gest més romàntic que he fet en tota la meva vida, no sé si l’Agència Tributària m’ho haurà computat com un dia a Espanya”.

La cantant colombiana va donar detalls molt impactants dels inicis amb el futbolista

En aquesta declaració que publica ara el diari, resulta curiós que l’artista donés tants detalls dels inicis de la seva relació amb Gerard Piqué: “El 2011 vam començar a sortir i gairebé no ens vèiem. Ell tenia deu anys menys que jo, era futbolista i tenia fama de Playboy. Jo no tenia garantia que les coses sortirien bé o que formaríem una família”. Tot això ho hauria relatat per justificar que trobi “absurd” que li atribueixin la residència fiscal a Espanya en aquella època perquè repeteix que no ho volia sacrificar tot per un noi de qui no sabia res: “La nostra relació era molt tempestuosa i un Dragon Kahn perquè les nostres vides professionals no compaginaven, era com ajuntar aigua i oli. No ens enteníem molt bé”.

Sorprèn moltíssim que reconegués tot això i que mantingués que no va viure de manera continuada a Barcelona ni tan sols quan va tenir el primer fill amb Gerard Piqué: “Treballava 14 hores al dia quan estava embarassada i vaig programar la cesària perquè tenia un contracte amb un programa dels Estats Units. Vaig entrar a la sala de part maquillada, vaig parir i vaig endur-me el meu nen a tot arreu mentre treballava. Jo hauria volgut que el meu fill naixés als Estats Units, però per a Gerard era important que naixés aquí, era un motiu de discussió”. I, de fet, s’hauria mostrat indignada quan li haurien insistit que era lògic que hagués volgut viure a Barcelona en ser mare: “És una visió retrògrada i una mica masclista pensar que perquè una dona tingui un fill amb un espanyol s’hagi d’assumir automàticament el concepte tradicional de família”.

Shakira, quan estava embarassada | Europa Press

També hauria aprofitat per destacar que no volia establir-se a Espanya encara perquè la relació de Gerard Piqué i el Barça en aquell moment tampoc no era estable. Ara bé, tot hauria canviat quan va quedar-se embarassada del segon fill i quan haurien escolaritzat al gran: “En aquell moment vam passar a ser una família consolidada, encara que mai no serem una parella completament convencional. Fins llavors, el meu únic vincle a Barcelona era Gerard. Aquí només tenia un xicot. No tenia ganes de venir a Espanya perquè no és l’epicentre de la indústria en la música. Aquí estic, amb un problema penal en un país que no em genera gairebé res dels meus ingressos. No conec ningú que estigui en un procés penal per tenir un xicot“, hauria etzibat ja en la declaració del 2019.