Shakira impedeix que els fills vagin a la boda del germà de Gerard Piqué

Shakira i Gerard Piqué han trencat la relació de males maneres. Els gestos d’un i altre demostren que no ha quedat bon rotllo i que la cantant colombiana està molt i molt dolguda. Semblava que les coses s’havien calmat ara que ella havia aconseguit marxar a viure a Miami amb els nens, però res més lluny de la realitat.

En l’acord de separació que van signar, van estipular que l’exfutbolista del Barça tindria la custòdia dels dos fills deu dies al mes i que seria ell qui més temps disposés durant les vacances d’estiu. És habitual que les dates ballin i que els pares siguin més o menys flexibles a l’hora d’adaptar aquest calendari. Ara bé, en el cas de Shakira sembla que no està sent així.

Gerard Piqué li hauria demanat fer un canvi per poder tenir els fills amb ell durant el cap de setmana de Sant Joan, quan tindrà la boda del seu germà. En principi, aquells dies li corresponen a l’artista i li hauria deixat clar que no pensa permetre-ho. No cedirà, segons ha informat Lorena Vázquez a Y ahora Sonsoles: “L’ha respost amb un no rotund“. No vol que s’allargui l’estada dels fills a Barcelona i, a més a més, podria ser que no volgués que els petits coincidissin amb Clara Chía en aquesta celebració familiar: “La cosa està molt lletja“.

Shakira, a punt d’estrenar una altra cançó

Per una altra banda, la periodista també ha volgut parlar sobre els rumors que envolten Shakira i Lewis Hamilton. Podria formar la parella sorpresa de l’any? Gent propera a la cantant als Estats Units no desmenteixen ni confirmen la relació: “Estan esperant al moment idoni. Això sí, m’han insistit en què la revista People és bona”.

El que sap Lorena Vázquez és que la cantant està a punt de publicar una cançó nova. En aquesta no carregarà contra el seu ex, per això: “Està a punt de veure la llum. Em diuen que la cançó és molt light i que no hi ha cap missatge amagat contra Gerard Piqué, la lletra no té res a veure amb ell. Parlen d’un altre tipus de relació amorosa. El tema es dirà Copa vacía i ella mateixa ja està ultimant el videoclip”.