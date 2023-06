No són poques les persones que han criticat recentment a Gerard Piqué i les seves actituds, però l’última a fer-ho ha estat la filla del famós entrenador de futbol Paco Jémez, Nadia Jémez. Ella mateixa admet que només l’ha vist una vegada, però no li han quedat ganes de repetir l’experiència. Ara que Jémez ha deixat la relació que mantenia amb xBuyer, un youtuber que participa en la Kings League de Piqué i que és amic del futbolista, la noia ha decidit trencar el seu silenci i ha deixat verd a l’exblaugrana. En un directe a través d’Instagram, Jémez ha assegurat que no li deu “gens de respecte” a Piqué perquè “no es comporta bé amb la resta”. “Mira, ho explicaré”, ha dit en aquest directe justament abans de deixar anar una bomba.

Nadia Jemez hablando sobre Piqué. No es nada nuevo pero es una evidencia mas de la clase de persona que es Gerard. pic.twitter.com/irYu822v28 — Braitwey🐐 (@Guille_RCDE) June 6, 2023

Jémez ja havia dit prèviament que Piqué era una de les persones que pitjor li queien de la Kings League, on el seu ex feia de president d’un club, però aquesta vegada ha anat més enllà i ha revelat una molt mala actitud del futbolista envers un treballador. Ara que ja no té lligams amb xBuyer, la filla de Paco Jémez s’ha despatxat a gust.

A 100 km/h per la Diagonal i sense respectar cap semàfor

“Un cop anava amb ell en el cotxe i li va semblar genial saltar-se absolutament tots els semàfors de la Diagonal. ¿Per què? Doncs no ho sé, perquè li va semblar bé”, ha arrencat el seu relat al directe d’Instagram. Després de saltar-se els semàfors, segons el relat de la jove, el futbolista va entrar “a cent i escaig km/h” en un pàrquing. “L’home del pàrquing el que va fer va ser dir-li: “Mira, no pots entrar així al pàrquing””, ha explicat Jémez. La resposta de Piqué és el que més li va impactar.

“Compra’t un amic”: la resposta maleducada de Piqué

Segons Jémez l’exblaugrana li va etzibar a l’home del pàrquing un: “Sí, d’acord, genial. Compra’t un amic”. “Per favor, que em treguin d’aquí. ¿Què faig aquí? No m’ho podia creure”, ha narrat la noia, molt avergonyida per l’actitud de Piqué, que va demostrar fatxenderia amb el treballador del pàrquing. Des de llavors, Jémez no vol tenir relació amb el futbolista, ja que li va fer passar “molta vergonya”. “No és una persona que m’inspiri confiança. Crec que ha estat la primera i l’última vegada que m’he vist amb aquesta persona, i tenia moltes ganes d’explicar-ho”, ha conclòs.