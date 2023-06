No son pocas las personas que han criticado recientemente a Gerard Piqué y sus actitudes, pero la última en hacerlo ha sido la hija del famoso entrenador de fútbol Paco Jémez, Nadia Jémez. Ella misma admite que solo lo ha visto una vez, pero no le han quedado ganas de repetir la experiencia. Ahora que Jémez ha dejado la relación que mantenía con xBuyer, un youtuber que participa en la Kings League de Piqué y que es amigo del futbolista, la chica ha decidido romper su silencio y ha dejado verde al exblaugrana. En un directo a través de Instagram, Jémez ha asegurado que no le debe «nada de respeto» a Piqué porque «no se comporta bien con el resto». «Mira, lo explicaré», ha dicho en este directo justamente antes de soltar una bomba.

Nadia Jemez hablando sobre Piqué. No es nada nuevo pero es una evidencia mas de la clase de persona que es Gerard. pic.twitter.com/irYu822v28 — Braitwey🐐 (@Guille_RCDE) June 6, 2023

Jémez ya había dicho previamente que Piqué era una de las personas que peor le caían de la Kings League, donde su ex hacía de presidente de un club, pero esta vez ha ido más allá y ha revelado una muy mala actitud del futbolista hacia un trabajador. Ahora que ya no tiene vínculos con xBuyer, la hija de Paco Jémez se ha despachado a gusto.

A 100 km/h por la Diagonal y sin respetar ningún semáforo

«Una vez iba con él en el coche y le pareció genial saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque le pareció bien», ha arrancado su relato al directo de Instagram. Después de saltarse los semáforos, según el relato de la joven, el futbolista entró «a ciento y pico km/h» en un parking. «El hombre del parking el que hizo fue decirle: «Mira, no puedes entrar así al parking»», ha explicado Jémez. La respuesta de Piqué es el que más le impactó.

«Cómprate un amigo»: la respuesta maleducada de Piqué

Según Jémez la exblaugrana le espetó al hombre del parking uno: «Sí, de acuerdo, genial. Cómprate un amigo». «Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí? No me lo podía creer», ha narrado la chica, muy avergonzada por la actitud de Piqué, que demostró matonería con el trabajador del parking. Desde entonces, Jémez no quiere tener relación con el futbolista, puesto que le hizo pasar «mucha vergüenza». «No es una persona que me inspire confianza. Creo que ha sido la primera y la última vez que me he visto con esta persona, y tenía muchas ganas de explicarlo», ha concluido.