Gerard Piqué contra Shakira: defensa la nòvia i anuncia un acord amb Casio

Gerard Piqué ha reaccionat als atacs de Shakira en la seva polèmica cançó amb una rèplica molt bèstia. El futbolista ha volgut defensar-se a si mateix i a la seva xicota, Clara Chía, a qui l’ex l’ha comparat despectivament amb un Casio i un Twingo. I com ho ha fet? Amb una sonora clatellada en el directe de la Kings League, en el que ha estat envoltat de youtubers i amics. Amb la boca oberta s’han quedat tots quan el blaugrana va mostrar que duia un rellotge Casio posat i, sobretot, quan ha anunciat que ha arribat a un acord comercial amb la marca: “Un gran anunci! Anuncio que Casio ens ha donat rellotges perquè la Kings League ha arribat a un acord amb Casio. Ho dic seriosament, de debò. Tenim rellotges per a tots”.

Gerard Piqué envia una sonora clatellada a Shakira amb un acord amb Casio

Els altres esclataven a riure davant d’aquesta defensa-atac de Gerard Piqué, que ha aprofitat la clatellada de Shakira per donar-li la volta a la situació. No content amb això, ha deixat anar una frase amb la que intenta deixar clar que continua apostant molt fortament per la relació amb Clara: “Aquest rellotge és de p… mare, és un rellotge per a tota la vida“, ha dit en una metàfora que s’ha entès perfectament.

Por el anuncio de Gerard Piqué en la #KingsLeague pic.twitter.com/MIIQpR5BPB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 13, 2023

El grup d’amics s’ha rigut moltíssim de la situació, fins al punt de treure a col·lació el nom de la cantant en un to jocós que no ha fet gens de gràcia als fans de Shakira: “Kun per què ha entrat Casio? Per la cançó de Shakira”, deien abans de començar a fer-ne mofa amb molt mala bava. Poc després, Gerard Piqué continuava amb els dards quan deia que també està negociant per poder conduir un Twingo: “Jo he tancat un acord amb Renault per anar diumenge amb un Twingo i el pallasso al costat. No puc arribar a acords personals?”.

PRIMERO EL CASIO Y AHORA EL TWINGO PARA EL DOMINGO JAJAJAJA pic.twitter.com/prii9hpiV9 — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) January 13, 2023

I ha continuat i continuat amb una indirecta rere una altra cap a la cantant, com en un altre moment en el que v deixar anar un “sal-pique” com diu ella a la cançó: “Els advocats miraran a veure si sortiran veus de persones i si això implica si ho podrem utilitzar o no, però també podem posar un altre cantant… que no ens salpiqui”. Davant d’aquesta nova pulla, Ibai Llanos esclatava: “Mira, això d’aquest directe ja…”, mentre els altres reien sense parar.

NO NO NO @3gerardpique DIME QUE NO LO HICISTE jaaAJAJAJAJAJAJ AJAJAJAJAJAJA A TOI DESNUDU CORRIENDO AHORA MISMO pic.twitter.com/5347J5CJIy — Elopi23 (@elopi23) January 13, 2023

Debat intens a Twitter entre els defensors de Shakira i els de Gerard Piqué

Aquesta jugada de Gerard Piqué ha generat moltíssims comentaris a Twitter, que s’ha dividit entre aquells que creuen que ha fet bé en pagar a Shakira amb la mateixa moneda i els qui creuen que ha estat un impresentable.

¿Esto no lo van a ver sus hijos? ¿No les va a hacer daño?, ¿No se sentirán dolidos por el engaño de su padre así madre? — Indarkeriarikez (@Indarkeriarike1) January 13, 2023

Piqué, crees que haces gracia pero no. No estás a la altura — R a C h E l🎗 (@RaChElCaReY15_G) January 13, 2023

Ridículo 😡😡 — maribel caicedo (@riascos_maribel) January 13, 2023

CLARAmente cretino este pique. — Shiatsukokoro (@Ruotadellusato) January 13, 2023

Els defensors, en canvi, creuen que ha jugat bé les seves cartes. La guerra ha començat.

Eres un fenómeno pique — jose (@josenaranjo06) January 13, 2023

Pique es Dios 😂🐐 — THE KING 💰👑 (@sovietico17GTS) January 13, 2023

dándole la vuelta a la tortilla sin necesidad de poner a parir a nadie 👏🏻 — leonor (@jmnz__) January 13, 2023