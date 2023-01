El pare de Gerard Piqué reacciona a la cançó de Shakira amb una frase bomba

Shakira ha generat un terratrèmol increïble amb la cançó-venjança contra Gerard Piqué i Clara Chía. Ella ha estat la protagonista indiscutible del dijous i fa pinta que centrarà totes les tertúlies uns quants dies més. La premsa rosa va boja intentant aconseguir reaccions de la família i entorn del futbolista, que deuen estar amb la boca oberta davant els atacs ferotges que deixa anar la cantant en aquesta col·laboració amb Bizarrap. L’exfutbolista del Barça ha optat per ignorar la polèmica i s’ha centrat en continuar promocionant la Kings League que presideix. Això sí, en el missatge va deixar anar un “la vida puede ser maravillosa” que podria amagar una indirecta.

La reacció que més ha sorprès ha estat la de la seva mare, la sogra de Shakira que també rep en aquesta cançó. En el seu perfil de Twitter oficial, hi ha dos m’agrades molt sospitosos: un like a la promoció d’aquest tema de l’exjove i un altre en el que s’ataca cruelment el seu fill. Es tracta d’un error o està intentant deixar caure que, en aquesta guerra, considera que la mare dels seus nets té raó? Doncs bé, ara és el pare de Gerard Piqué el qui ha dit la seva.

Shakira i la mare de Gerard Piqué, juntes en una foto antiga | Europa Press

En el seu cas, també és estranya la manera que té de reaccionar a la controvèrsia. Laura Fa i Lorena Vázquez han explicat a Planta Baixa que han aconseguit el seu telèfon i que, gràcies a això, han vist que s’ha canviat l’estat de Whatsapp a les últimes hores: “Ballant amb llobes” i s’ha posat de perfil una imatge de la pel·lícula de Kevin Costner Bailando con lobos. Una clara directa cap a Shakira, que a la cançó fa anomenar-se lloba directament: “No sé si és sentit de l’humor o ho fa perquè estan farts de tot això”.

També han confirmat una informació que ha donat Jordi Basté, que assegura que Shakira té una nina d’una bruixa al balcó més proper a la casa dels sogres.

Gerard Piqué hauria intentat tornar amb Shakira?

A més a més, les dues periodistes han volgut destacar que en la lletra del tema s’oculta una exclusiva de la que pocs mitjans se n’han adonat: “La notícia és que Shakira ens està explicant que aquest noi ha volgut tornar amb mi i jo li he dit que no”. Això sí, també elles revelen que l’entorn de Gerard Piqué deixa clar que és mentida que el futbolista hagi intentat recuperar-la en algun moment. Dues versions d’una mateixa història.

Ha estat en el programa de Frank Blanco a 8TV quan han connectat amb Jordi Martín, un dels fotògrafs que més informació ha revelat sobre la parella. I què ha pogut aportar ell a tota aquesta història? La data de creació d’aquesta cançó, la que no seria tan actual com pensàvem: “Us puc dir que jo vaig ser testimoni de la reunió de Shakira amb l’equip de Bizarrap el mes d’agost. La cançó va gravar-se aquell mes, abans que hi hagués acord sobre la custòdia dels fills”.

Un seguit d’informacions noves que demostren que encara queden dies a parlar d’una cançó que s’està analitzant al detall.