Shakira declara la guerra a Gerard Piqué en una cançó nova plena de retrets

Shakira està enfadada i no li importa demostrar-ho. Diuen que molts cantants troben en la música el millor refugi en el que sincerar-se, un mètode que la colombiana clarament utilitza. Les últimes cançons que ha tret anaven carregades de dards enverinats contra Gerard Piqué, el que acaba de tornar a fer. Bizarrap i Shakira estrenaran avui una cançó junts i, poc després de l’anunci, ja s’ha filtrat part de la lletra. Com en les anteriors ocasions, aquí també hi ha unes quantes crítiques encobertes cap al pare dels seus fills.

Shakira i Bizarrap publiquen cançó nova | Instagram

La lletra de la nova cançó de Shakira, també plena de dards cap a Gerard Piqué

Només en el tros que s’ha filtrat ja queda clar que Shakira té ganes de deixar verd Gerard Piqué. De fet, tot el que va dir-li a Te felicito i Monotonía queden en res en comparació al que dirà en aquest nou tema. A més a més, és la primera vegada que també carrega contra la seva nova relació amb Clara Chía: “Una lloba com jo no està per a nois com tu. A tu et vaig quedar gran, per això estàs amb una igualeta a tu”, engega.

No contenta amb això, continua: “Això és perquè et mortifiqui. Mastega i empassa perquè no piqui. Jo amb tu ja no torno encara que ploris o em supliquis. Vaig entendre que no és culpa meva que et critiquin. Jo només faig música, perdona que et salpiqui“, diu en una estrofa que en castellà inclou les síl·labes “pique” en tres ocasions… una manera de fer encara més evident cap a qui van dirigides aquestes crítiques?

La declaració de guerra és evident, així com l’expectació immensa que hi ha al voltant de la publicació de la cançó. Serà aquesta matinada quan treguin oficialment un tema que pot esdevenir històric i que els fans estan esperant amb candeletes. A Twitter les mofes cap a Gerard Piqué no s’han fet esperar, encara que ell ha preferit mantenir-se en silenci.