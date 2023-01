Shakira, furiosa amb Gerard Piqué per exposar el fill en un directe

Shakira torna a estar molt enfadada amb Gerard Piqué. Aquest cap de setmana, el futbolista sorprenia en convidar el fill gran, Milan, a un dels directes de Twitch en el que parlaven sobre la Kings League. El vam veure envoltat de gent molt més gran i partícip d’una conversa amb insults i temes que no eren massa adients, segons com, per a un nen de només 9 anys.

Apareixia a cara descoberta sense pixel·lar i, amb micròfon en mà, el petit demostrava que té un caràcter molt obert i que té molt coneixement sobre la lliga virtual que presideix el pare. Els seguidors del canal van quedar-se amb la boca oberta perquè el nen és summament extravertit i simpàtic, un Milan que sempre es dirigia en català al pare i que té accent sud-americà quan parla castellà.

Milan Piqué sorprèn amb el seu caràcter obert | Telecinco

Shakira denuncia no haver estat informada prèviament de l’aparició del fill en el directe de Gerard Piqué

El nen va triomfar, sí, però la mare estaria enfurismada per una exposició pública per a la que ella no havia donat consentiment. Shakira ha emès un comunicat que, tal com recull Europa Press, evidencia com està d’indignada amb el pare dels seus fills: “La cantant no ha donat el seu consentiment previ en cap cas i tampoc no va ser consultada abans de la participació del fill en la retransmissió d’aquest esdeveniment esportiu”.

Shakira estaria molt enfadada per aquesta exposició pública del fill | Telecinco

No li agrada que Gerard Piqué hagi aparegut amb el fill en una retransmissió que han seguit milers de persones, com tampoc no li hauria agradat que l’hagi inclòs en una conversa que va incloure temes que no són adients per a la seva edat. Aquest incident pot sortir car a l’exfutbolista blaugrana, tenint en compte que a partir d’ara no pot exposar els fills públicament sense el consentiment de la seva mare. De moment tot hauria quedat en una estirada d’orelles, però la situació podria derivar en conseqüències més greus per a Gerard Piqué.