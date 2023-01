Shakira comença l’any amb un missatge dur ple de retrets i indirectes

Shakira no ha tingut un 2022 gaire bo, per la qual cosa confia que la situació millori i pugui deixar tots els mals moments enrere. La cantant colombiana està enfadada i això es nota, sobretot quan publica missatges tan contundents com l’últim que ha compartit en el seu perfil d’Instagram. En ell, torna a insistir en què se sent traïda i això fa pensar, directament, en la possible infidelitat que va patir per part de Gerard Piqué. Què ha dit l’artista? “Encara que continuïn obertes les nostres ferides en aquest nou any, el temps té mans de cirurgià. Encara que algú ens hagi traït, hem de continuar confiant. Davant del menyspreu, has de seguir-te valorant”, etziba en un escrit que sembla que està carregat d’indirectes i retrets cap al seu ex.

No contenta amb aquest inici, prossegueix la confessió personal (oculta darrere d’una carta cap als fans): “Hi ha més gent bona que indecent i més gent empàtica que indolent. Són menys aquells que marxen i més aquells que continuen al nostre costat”.

La cantant ho ha passat molt malament i no se n’amaga: “Les nostres llàgrimes no són una pèrdua, reguen el terra en el que naixerà el futur i ens fan més humans per tal que, enmig del desamor, es pugui continuar estimant”.

Missatge enverinat de Shakira per Any Nou | Instagram

Shakira deixa els fans sense paraules amb aquest primer missatge

El 2023 ha començat amb molta sorpresa entre els fans de Shakira, que s’han quedat amb la boca oberta en llegir aquestes paraules de la cantant. Molts han aprofitat per enviar-li missatges d’ànims i li han recordat que ella és una dona forta i que podrà superar aquesta i qualsevol situació dolenta a la que s’enfronti. Tots li han desitjat poder sortir d’aquest mal moment aviat i han insistit en què l’única cosa que necessita és paciència, fe i força.