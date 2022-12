El trasllat de Shakira a Miami, en perill

Shakira ho té tot preparat per al trasllat a Miami, encara que s’hauria trobat amb una situació inesperada que pot forçar-la a posposar el viatge. El pare continua molt malalt, amb un estat de salut molt delicat que li impediria poder agafar un avió durant tantes hores.

La seva idea era poder anar fins als Estats Units en un avió medicalitzat, però aquesta opció no seria tan fàcil. La cantant té clar que no vol marxar sense els pares, així que s’estaria plantejant canviar de plans i quedar-se a Barcelona uns mesos més tot desitjant que el pare es recuperi mínimament. El nou pla suposaria quedar-se aquí fins que els nens acabessin el curs per no haver de sotmetre el pare a un viatge tan llarg en aquest estat. “El que té clar és que, si finalment marxa al llarg del gener, ho farà durant la setmana del dia 9 i en un avió especial amb part de l’equip mèdic que atén el pare a Barcelona”, asseguren, en exclusiva, a El Periódico.

En cas de confirmar-se, aquesta suposaria tota una notícia bomba que podria canviar-ho tot. Avui mateix cedirà la custòdia dels petits al pare fins al pròxim 8 de gener, tal com van acordar en els papers del conveni. Caldrà veure si aprofita per marxar amb els nens i els pares tot just llavors o si, pel contrari, finalment opta per allargar la seva estada a Catalunya: “De moment, el trasllat de Shakira als Estats Units continua sense data tancada i roman en un standby sustentat per un castell de cartes”.

Shakira dedicava aquestes paraules al pare el dia del seu aniversari | Instagram

El trasllat de Shakira a Miami potser ha de posposar-se uns mesos

Cal recordar que Gerard Piqué i Shakira van negociar durant diversos mesos com fer el trasllat dels dos fills que tenen en comú. Finalment van poder posar-se d’acord després d’una reunió de més de 13 hores, en la que van quedar que la cantant se’ls podria endur després de Reis. Últimament s’estava dient que havia demanat al futbolista poder marxar uns dies abans perquè els nens s’aclimatessin a la nova casa i escola, però ell s’estaria negant.

L’estat de salut del pare de Shakira, doncs, podria ser determinant a l’hora d’acabar d’escollir quan marxen definitivament cap a Miami. Aquesta sembla una història inacabable, ara quan tots creien que finalment s’havien posat d’acord en una data concreta. El temps dirà quan acaben agafant l’avió i si ho fan abans o després del que tenien previst.