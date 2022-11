Gerard Piqué “abatut i amb llàgrimes” en l’última reunió amb Shakira

Shakira i Gerard Piqué han protagonitzat la separació de l’any i, segurament, de la dècada. Les negociacions per la custòdia dels fills han estat complicades i pràcticament no s’havien filtrat detalls fins ara, que s’ha pogut saber quina actitud va tenir cadascú d’ells en l’última -i llarguíssima- reunió.

N’ha donat més detalls el digital Look, que hauria obtingut una informació molt impactant. Segons la font propera a l’exparella amb la que han pogut parlar, Gerard Piqué hauria acabat plorant a sobre de l’espatlla de Shakira. Diuen que el blaugrana va arribar a la reunió “esgotat i molt afectat anímicament“. El seu objectiu era guanyar temps i convèncer l’equip legal de Shakira per posposar el trasllat a Miami fins al 2024.

La cantant es mostrava taxativa en tot moment, estava disposada a arribar fins al final per poder marxar als Estats Units amb els nens i així ho hauria demostrat: “Les posicions maximalistes i la pressió mediàtica van tenir influència el cor sensible de Gerard, que va prendre la decisió de retirar-se del futbol en soledat i de manera sobtada, dos anys abans del que ell havia previst. Ell volia continuar negociant una transició tranquil·la a Amèrica que va resultar impossible”.

Gerard Piqué i Shakira s’ignoren en el partit del fill | Europa Press

Revelen com va ser l’última reunió entre Gerard Piqué i Shakira

En la reunió, hi hauria hagut “retrets, incomprensió i posicions contraposades”. Ara bé, insisteixen en què no es van faltar al respecte en cap moment i que no es van dedicar cap crit o paraula malsonant: “Va ser tot molt civilitzat, encara que la negociació va ser difícil i dura perquè parlar amb Shakira i els advocats era com parlar contra un mur. No cedien i no volien cedir“.

El detall que més crida l’atenció té com a protagonista Gerard Piqué, que no hauria pogut evitar posar-se a plorar. En un descans de la reunió, hauria sortit a una de les terrasses a prendre l’aire. En tornar a entrar a la cuina, s’hauria enfonsat: “No va poder suportar la pressió i va acabar plorant. Va admetre que no entenia la intransigència de Shakira, però que no s’hi oposaria més pel bé dels seus fills. L’artista va acabar consolant-lo durant uns minuts en els que van estar sols amb una abraçada carregada de sentiments“.

Aquesta informació ha estat desmentida per Lorena Vázquez, que diu que és impossible perquè no han acabat de bones maneres i ni tan sols se saluden quan concedeixen en els partits dels fills. Una cosa no seria incompatible amb l’altra, però, tenint en compte la tensió del moment. Sigui com sigui, queda clar que aquesta imatge no se la creu tothom.

Shakira hauria volgut deixar clar que no posarà cap mena d’impediment a Gerard Piqué i als sogres perquè visitin els nens sempre que vulguin. A més a més, sembla que els hauria dit que les portes de la mansió que té allà sempre estaran obertes per a ells si volen quedar-se a dormir. La idea del futbolista seria començar a buscar una casa pròpia, el que té previst fer com abans millor.