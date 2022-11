Shakira busca cangur per als nens a canvi d’un sou “baix” i molts requisits

Shakira comença a preparar-ho tot per traslladar-se a Miami amb els nens, el que suposarà un canvi de vida que la tindria molt emocionada. Allà ja té casa, amics i també hauria trobat escola per als nens. El següent pas serà buscar mainadera, pel que diuen, una cangur que s’encarregui dels nens quan ella hagi de treballar.

A Ya es mediodía, el programa dels migdies de Telecinco, han aconseguit informació sobre l’anunci que hauria posat l’exitosa cantant per trobar-la. L’ex de Gerard Piqué vol assegurar-se de trobar algú de fiar a qui pugui confiar els seus nens. La cangur en qüestió viurà a la mansió de Miami amb ells i haurà d’estar disponible les 24 hores per als nens. A canvi, la cantant ofereix 2.400 € mensuals.

El reporter que ha tret a la llum aquesta dada, l’Álex Rodríguez, ha deixat clar que no és una retribució gaire bona: “Parlem d’una noia que estarà tot el dia amb els nens. Em diuen que altres famosos estan pagant, normalment, més de 3.800 €”.

I què busca en aquestes candidates? Pel que fa als requisits, la colombiana demanaria que tinguessin un contracte laboral en actiu (que no es trobin a l’atur, vaja), que entreguin un informe d’antecedents penals i que hagin superat una formació específica de 60 hores. A més a més, com és habitual en aquests casos, haurà de signar un contracte de confidencialitat que li prohibeix parlar amb ningú sobre el que passi en aquella casa.

Shakira busca cangur per als fills | Telecinco

Thalia nega haver criticat Shakira per la separació de Gerard Piqué

Recentment s’havia dit que Thalia, cantant famosa i amiga de Shakira, l’havia criticat per haver-se separat de Gerard Piqué. Va dir-se que havia dit que li semblava “patètic” que parlés sobre la ruptura a Monotonía i que no hauria d’intentar fer pena amb cançons com aquella.

Ara ella ho ha negat taxativament: “Mai no diria una cosa així sobre una amiga a la que estimo tant com a ella. Quan vaig veure que s’estava comentant, vaig enviar-li un Whatsapp en el que li deia que no fes cas perquè era totalment fals”.