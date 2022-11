Quins veïns famosos tindrà Shakira a Miami? Totes les fotos de les mansions

Shakira es traslladarà aviat a Miami amb els fills, tan bon punt el pare es recuperi del mal moment de salut i puguin viatjar tots junts fins allà. La cantant ha resultat la clara vencedora de les negociacions amb Gerard Piqué i, després de cinc mesos d’incertesa, ha aconseguit que accepti el trasllat a Florida.

El canvi de vida per als nens serà radical, tenint en compte que marxaran a un altre país, una casa nova, una escola nova, amb amics nous i amb el pare a 7.000 km de distància. El futbolista blaugrana tindrà la seva custòdia 10 dies al mes, els que diuen que passaran junts en la casa que vol comprar-se allà. La resta del mes, els nens dormiran a la mansió que té la cantant en una de les millors zones de la ciutat. Aquesta setmana s’han publicat les primeres fotos de l’habitatge de 750 metres quadrats, les que demostren que es tracta d’una casa moderna i digna d’una estrella milionària com ella.

Així és la façana de la casa de Shakira a Miami | Douglas Elliman Regions

Quins famosos seran els nous veïns de Shakira?

I ara que ja se sap com s’organitzaran la custòdia i on viuran els petits la major part del temps, molts es pregunten com és el barri on té Shakira la casa de Miami. Es troba situada en una zona d’altíssim nivell adquisitiu amb cases de milers de metres amb vigilància i total privacitat. Parlem de North Bay Road Drive, un dels districtes més luxosos. Aquí viuen personatges coneguts de tot el món, els qui a partir d’ara podran trobar-se la cantant i els fills passejant pels carrers i àrees verdes de la urbanització.

Entre els famosos que compartiran zona amb l’artista, destaca Jennifer López. La cantant disposa d’una mansió de més de 4.000 metres quadrats amb 10 habitacions i 12 lavabos.

Aquesta és la casa de Jennifer López a prop de la de Shakira | Miami Condo Investments

Cindy Crawford també es va deixar captivar per aquella zona quan va comprar els apartaments que hi té al seu nom. Totalment blancs i amb un disseny futurista, es tracta d’una propietat amb moll propi per poder sortir a navegar. La model va decantar-se per aquesta opció de dos dormitoris i tres lavabos, la que destaca per unes finestres que ocupen tota la paret i que aporten una lluminositat extrema.

Així és la casa de Cindy Crawford a Miami | Grosby Group

Ivanka Trump, per la seva banda, va optar per comprar el terreny que tenia Julio Iglesias per la zona. Després de gastar-se 24 milions d’euros, l’empresària multimilionària va obtenir 7.200 metres de parcel·la i 60 més d’embarcament privat. També aquí ha tingut casa Matt Damon, un actor que va gastar-se uns quants milions de dòlars en una casa de 1.000 metres quadrats amb 7 habitacions i 10 lavabos.

Ricky Martin té una casa molt moderna a Florida | Youtube

Finalment, també podrà trobar-se per allà Ricky Martin. El cantant de Puerto Rico posseeix una mansió increïble a poca distància de la nova de Shakira, el que podrien aprofitar per organitzar unes trobades musicals molt populars.